外資擴大調節至247億、三大法人賣224億　台股跌179點、收22879點

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雖然美股四大指數昨日全數收紅，不過台北股市今日開盤受到15檔個股除息的影響，加權股價指數預估將蒸發38.57點，因此開盤下跌45.83點、以23012.74點開出，隨後在鴻海跳水翻黑、以及台積電欲振乏力的拖累下，最低來到22833.78點，尾盤跌幅收斂，終場下跌179.2點或0.78%，收在22879.37點、失守23000點，成交量為4808.95億元。中小型股表現抗跌，雖然一度翻黑，不過尾盤在買盤的拉抬下順利翻紅，終場上漲0.57點或0.21%，收在276.14點，再創24年來收盤新高，成交量為1326.72億元。
電子成交比重維持在6成以上，今日甚至回升到69.1%。權值三王全數走跌，台積電開盤下跌1元、以967元開出，盤中有買單挹注一度翻紅，最高來到971元，不過尾盤仍不敵賣壓，終場下跌8元或0.83%，來到960元，壓抑大盤指數就有65點；今日除息5.4元的鴻海，開盤走勢勁揚，最高213元，漲2.5元，漲幅1.18%，填息率約46.3%，不過午盤出現賣單調節，跳水翻黑終場下跌6元或2.85%，收在204.5元，慘陷貼息局面，壓抑大盤指數就有27點；聯發科尾盤有買單拉抬，終場跌幅收斂到5元或0.35%，來到1410元，壓抑大盤指數就有2點。
今日個股成交量排行榜前五名為：聯電、新光金、華航、鴻海、錸德；個股成交值排行榜前五名為：鴻海、台積電、聯電、奇鋐、亞翔。