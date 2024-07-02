「宮廟屯彈藥」輿論炸鍋！前大使揭內幕：可能有人要整顧立雄
苗栗縣後備指揮部日前函文銅鑼鄉九湖村天寶寺等宮廟，協助簽訂「彈藥預屯點支援協定書」，消息傳出後村民譁然。對此，我國駐紐西蘭前代表介文汲指出，這種事爆出一定會讓輿論炸鍋，且實在太外行，因此他認為，此次情況可能是有人要「整」國防部長顧立雄。
政治中心／綜合報導
苗栗縣後備指揮部6月17日發公文給苗栗縣各宮廟，主旨「函請宮廟協助簽訂彈藥預屯點支援協定書」，表示從今年6月1日起，預期戰爭衝突前，將由新社分庫前運至宮廟內部空地，以利後備旅部隊彈藥補充使用，持續部隊戰力發揮；結果引發地方抗議。後備指揮部急澄清，不會強迫廟方配合，並強調該計畫為演練性質，絕無實彈。
介文汲1日在節目《中天辣晚報》指出，彈藥庫通常會被設在人跡罕至的地方，把彈藥搬到宮廟實在是件非常怪異的事。他認為，這次的情況可能是有人要整顧立雄，因為顧立雄太外行，在宮廟放彈藥這種事一爆出，肯定會讓輿論炸鍋。此外，國際公約有提到，某建築內一旦被放置軍事設施，將不再享有不被攻擊的豁免，「這是非常外行、近乎無腦的事」。
介文汲質疑，公文稱彈藥要放在空地，可是台灣許多宮廟腹地狹小，哪來這麼多空地？且彈藥不可能存放在露天環境，萬一防溫措施不夠、導致它因氣候太熱自燃，後果不堪設想。