醫護人力不足＋各類病毒齊發　藍委喊話新內閣「落實白班津貼」

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萬美玲續指，原以為今年夜班獎勵金機制啟動、3月三班護病比上路，可以暫時止血護理荒問題，但經實際調查與近日疫情升溫，再次凸顯問題的嚴重性，根據衛福部統計，要達標3班護病比，尚缺7,500名護理師，但今年1至4月的護理師執業人數，從190,259人下降至189,403人，不增反減了856人，顯示護理人員還在持續流失中。基層醫事人力合理薪酬是全面性，應當重新檢視的問題，
萬美玲呼籲衛福部，優先補足護理人員薪資津貼，尤其政府是一體的，政策更要有延續性，今年2月及6月，自己分別對新舊政府的陳建仁及卓榮泰閣揆質詢，陳建仁、薛瑞元都曾承諾，下半年要給予白班護理師「白班津貼」，而卓榮泰及邱泰源也答應政策要延續，如今7月已經進入2024下半年，希望行政院儘速兌現承諾「提升護理待遇，落實白班津貼」。
國民黨立委陳菁徽表示，護理師離職率近12%創十年新高，尤其，護理人員不管是新人還是老鳥都在出走。疫情並沒有結束，本月確診將達到10萬人，病毒不斷地變異大家學習與之共存，但政府卻未提出相對應的防疫物資、藥品，甚至是醫護人力的預算。
陳菁徽指出，國內前22大醫學中心目前有1成的關床潮，區域醫院更達到2至3成。而衛福部預估2030年國內需24至26萬的護理人力，但目前僅不到19萬，而且每年僅能增加2千人，完全無法應付未來需求。加速發放護理白班津貼僅是基本，政府更要正視後疫情時代的醫療政策，目前疫苗施打率不到2成的高風險族群必須提高，才能有效預防重症及死亡，並做好醫療分級，快篩及發放藥物，紓解醫院被塞爆及關床的壓力。
新光醫院副院長洪子仁表示，台灣醫療問題是系統性問題，而且在2002年健保總額管制就已經埋下，不管是輸液還是醫護短缺，都是因為健保總額成長率從總額管制前的14%降為現今平均的4%所存在落差，造成的結果。醫療支出追不上醫學技術與科技及就醫需求的成長，醫療人員付出越多，所得到的報酬打折越多，呼籲政府必須回應去年WHO的提醒，提升醫療支出，才能因應未來的疾病及維持醫療量能。
護士公會全國聯合會理事長紀淑靜強調，必須讓護理人員回流，建立獎勵措施並落實，不只發放白班津貼，也要給急重症護理人員津貼，現在護理人薪資偏低，必須要整體提高待遇與尊嚴，也要推動男性護理師替代役等，讓護理同仁都能也願意繼續為全民健康打拚。