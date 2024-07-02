今日軍武／波音交付首架CH-47F Block II直升機　將服役至2060年

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CH-47由CH-46直升機改良放大，為美國波音公司製造的一款多功能、雙引擎，雙旋翼的重型運輸直升機，其雙旋翼縱列式結構（contra-rotating rotors）免除了一般直升機需要的尾部垂直旋翼，依據美國陸軍直升機命名傳統，以美洲原住民契努克族（Chinook）為名。CH-47主要任務是部隊運輸、火炮調遣與戰場補給。
CH-47直升機於1961年首飛，隔年服役，共有CH-47A、CH-47B、CH-47C、CH-47D、CH-47F、CH-47SD、MH-47等多種型號，總產量超過1200架。其中MH-47為美軍特戰單位使用，MH-47D將前機門機槍更換為M134迷你砲機槍提高火力支援密度、增裝AAQ-16前視紅外線偵蒐儀、空中加油探管、救難用吊掛絞盤，美軍MH-47D已全數提升至MH-47G標準。
我國陸軍曾採購3架波音234（Boeing-234）直升機，也就是CH-47的民用型。隨著陸軍在1990年代引進9架CH-47SD直升機後，將波音234直升機移交給內政部空勤總隊，CH-47SD當時採購價格為每架3.000多萬美元(約10億台幣)。其中編號7303的CH-47SD於2008年12月18日因發動機故障，迫降於高雄縣旗山鎮中寮山區，造成機身嚴重受損。今年520賴清德總統就職，就是由陸航CH-47SD直升機吊掛大型國旗，飛越總統府上空。
CH-47SD是CH-47的外銷型號，俗稱「超級D」(Super D)，部分改良取自美軍特戰型MH-47E特戰直升機，採用2具T55-L-714A型發動機，每具最大輸出馬力4733匹，加長的機身兩側油箱為耐撞材質打造，在必要時可拋棄。玻璃化數位座艙是CH-47SD一大特色，彩色數位化顯示系統取代傳統的指針式儀表，能大幅減少駕駛員操作負擔。
日本川崎重工在1986年獲得授權生產的 CH-47D 直升機，稱為 CH-47J，成為陸上自衛隊與航空自衛隊共通運用機型。在1995年後產製的規格類似CH-47SD，稱為CH-47JA；目前自衛隊的CH-47J型機已全除役，機隊僅保存1995年後生產的 CH-47JA型。陸上自衛隊共有 55架CH-47JA、航空自衛隊有15架CH-47JA。
數位化座艙、新發動機 CH-47F性能更優異
CH-47F型是以CH-47D型為基礎研發，主要改良部分包括改採新的一體成型式機體結構，以降低震動的影響程度，減少後勤維修需求；發動機改為2具漢寧威公司的T55-GA-714A型渦輪軸發動機，搭配固特異公司的全權數位發動機控制系統（FADEC），每具出力4733軸馬力，最大飛行時速302公里，操作航程延長至609公里。
CH-47F提升數位化「玻璃」座艙，包括5具彩色多功能液晶顯示器、數位化數據機，同時安裝BAE系統公司的數位先進飛控系統，以及資料傳輸系統，整體性能大為提升。
CH-47F BlockⅡ強化快速反應能力
CH-47F BlockⅡ型除機體的結構經過改良外，換裝新的先進契努克旋翼（ACRB），旋翼葉片的尖端後掠，使酬載量可增加680公斤。並換裝增加20%出力的漢寧威公司T55-715型發動機，出力增加至6500軸馬力。波音公司獲得465架CH-47F BlockⅡ訂單，其中部分是將現役CH-47F 進行性能提升。
波音正研發CH-47F BlockⅢ型，除機體加長以外，還將換裝6000軸馬力級發動機，若研發順利、改良性能符合需求，美國陸軍的CH-47直升機機隊將會一路服役至2060年。