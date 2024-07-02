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吳亦凡吃牢飯3年了！傳媽媽變賣兒子豪車換現金　開價「2689萬」

▲吳亦凡誘姦未成年少女坐牢近3年，傳出媽媽變賣兒子名車換現金，開價金額曝光。（圖／吳亦凡微博）
▲吳亦凡誘姦未成年少女坐牢近3年，傳出媽媽變賣兒子名車換現金，開價金額曝光。（圖／吳亦凡微博）

記者楊穎軒／綜合報導

33歲吳亦凡2021年被網美都美竹揭發涉嫌誘姦未成年少女等9大罪，最終遭判13年有期徒刑、驅逐出境，演藝事業告終。從大陸頂流男星淪為階下囚的吳亦凡，如今已經坐牢近3年，近日傳出吳母想賣掉兒子的名車變現，開價600萬人民幣（約2689萬新台幣）。

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小紅書盛傳一張吳亦凡媽媽脫售的豪車照片，該輛車款為BRABUS G800，據了解，當年引進台灣時售價為1535萬起跳，儘管只有9輛，加上選配的金額要價不菲，依舊搶購一空，而吳亦凡被抓後，他的名字成為禁語，疑似車商仲介發文表示：「某凡的車，對，就是他。」

▲吳亦凡媽媽傳出變賣兒子的名車換現金。（圖／一顆小虎頭微博）
▲吳亦凡媽媽傳出變賣兒子的名車換現金。（圖／一顆小虎頭微博）
▲吳亦凡媽媽傳出變賣兒子的名車換現金。（圖／一顆小虎頭微博）
車商透露車子是吳亦凡媽媽所賣，網友質疑吳亦凡的車是橘色，而非照片中的灰藍色，原PO解釋，橘色那輛是溫哥華友人的車，對於吳亦凡收藏的名車被媽媽變賣，網友不勝唏噓，狠酸：「想想他是為啥進去的，就感覺這車乾淨不到哪去」、「禮貌點，人家叫吳籤！」

吳亦凡2021年8月16日被檢方依涉犯強姦罪正式逮捕，他的母親吳秀芹當天首度被網友目擊在公園散步，吳母戴著口罩，搭車回到吳亦凡位於朝陽公園附近的家，下車後，一直低頭看手機，同時拖著沉重的步伐走進社區，似乎剛剛得知愛子被抓的消息。

網美都美竹抖出吳亦凡「選妃」劣行後，吳亦凡曾經發文嚴正駁斥，信誓旦旦稱：「如果有這類行為，請大家放心，我會自己進監獄！我對自己上述的所有話負法律責任！」而今牢飯已經吃2年多，顯得格外諷刺。

▲吳亦凡一審被判強姦罪及聚眾淫亂罪，需執行有期徒刑13年，附加驅逐出境。（圖／翻攝吳亦凡微博）
▲吳亦凡一審被判強姦罪及聚眾淫亂罪，需執行有期徒刑13年，附加驅逐出境，上訴後，2023年11月二審維持原判。（圖／吳亦凡微博）
▲吳亦凡被大陸官方全面封殺。（圖／中國新說唱微博）
▲吳亦凡被大陸官方全面封殺。（圖／中國新說唱微博）
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