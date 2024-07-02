旅天下線上旅展開跑！早鳥現折2萬　韓國「首爾5日遊」萬元有找

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旅天下觀察，隨著各國訪日遊客激增，衍生熱門觀光景點大排長龍、諸多寺廟神社的參觀費調漲、住宿費用上漲等因素，使旅客開始傾向往日本二、三線城市展開多天旅遊，今年旅天下包機直飛東北花卷、北海道函館，機票持續熱銷，訂單能見度已達明年第1季。
旅天下指出，過往主打低成本航空、高CP值產品，順應疫情過後走向分眾的旅客喜好，開始挺進高端市場，推出每人約20萬元的「歐洲維京河輪13日」方案，及每人約58.9萬元的「法國頂級龐洛郵輪賞極光15日」，搶佔奢華慢旅商機。
旅天下聯手台灣虎航，獨家直飛日本東北花卷及北海道函館，此次也祭出一口價。「花卷奧入瀨溪5日」下殺至每人2萬3888元起；原價3萬2888元的「函館三大蟹吃到飽雙溫泉5日」則狂殺萬元，每人2萬2888元起。
自桃園、高雄出發韓國「首爾樂天樂園5日」更是每人不用萬元！同樣也有從桃園、高雄出發的「中越峴港會安古鎮5日」，每人1萬5888元起再送網卡。國旅「金門太武山健行3日」3880元起。
長線部分，「澳洲墨爾本7日」一口價3萬6900元起，可近距離觀賞神仙企鵝列隊歸巢奇觀，並安排龍蝦餐。「奧捷德維也納10日」一次玩三國6萬2900元起，揪團最高每人現抵1800元，安排此生必去的哈修塔特湖區小鎮，猶如童話仙境。
「奧捷匈布拉格10日」除了清倉價6萬3900元起外，再加碼贈全程小費，價值新台幣4200元，等於總價不到6萬元。「印度泰姬瑪哈陵7日」3萬9900元起與「斯里蘭卡高山火車6日」3萬6900元起，試圖挑戰市場最低價。
旅天下表示，近來旅客買韓國團體旅遊，偏好彩妝購物、購物站少的產品，首推「首爾南怡島5日」兩人同行，出發前 90天下訂，第二人可享4000元優惠，只安排一站購物彩妝，並特別安排韓服體驗、製作泡菜。想去日本賞雪的話，則有「北海道函館破冰船6日」，下訂現折2000元，每人3萬7900元起，入住三晚溫泉飯店、三大蟹吃到飽。
長線則推出「維京河輪漫遊萊茵河13日」、「維京河慢遊多瑙河13日」等河輪商品18萬元起，出發日前90天下訂享第2人折2萬元，可從瑞士、荷蘭、匈牙利等國上船，一次玩歐洲多國。
「龐洛郵輪北歐追賞極光15日」體驗船上三星米其林饗宴、豪華服務，每人約58.9萬元起，下單送價值逾新台幣5000元領隊小費，兩人同行每人再折2萬元。