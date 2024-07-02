《天堂M》推新職業「魔劍士」！新福利伺服器、新地圖7/3同步登場

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預登獎勵送好送滿，既有伺服器可於商城以300金幣購買，持票券即可擇一製作「佩特拉的補給箱(活動)」或「佩特拉的成長支援箱(活動)」，開啟後就能根據選擇的獎勵，獲得「最高級抽卡包選擇箱(活動)」、「亞丁騎士團裝備箱 (活動)」、「+3 倫提斯耳環選擇箱(活動)」等豐富獎勵。
回歸《天堂M》最佳時機！全新福利伺服器重磅登場
兩大福利伺服器嶄新登場，專屬獎勵設定、海量成長獎勵，帶領玩家享受最熱血、最刺激的遊戲爽感，現在是史上回歸《天堂M》最好時機！全新伺服器完全獨立，並擁有專屬副本及獨家活動！專屬副本「昔日的說話之島」掉落物「魔力的碎片」可用於製作「魔力的氣息」，蒐集達指定數量可製成各式成長道具，其中也包含永久的騎士團裝備。此外，專屬活動「潘朵拉成長護照」同步盛大展開，玩家達成Lv.5至Lv.75間的指定等級與成長任務時，將有機會獲得各種豪華獎勵；而達到Lv.75時，更能累積獲得高達300個高級抽卡包；商城中更加碼提供可透過金幣購買的「Reboot世界券」，可用於製作「新大陸的祝福箱(活動)」。
首位結合符石魔法與華麗劍術全新職業「魔劍士」霸氣亮相！金幣轉職活動同步開放！
《天堂M》第13個全新職業「魔劍士」以混合型近戰定位霸氣登場，除了擁有以力量屬性為核心的高攻擊力，亦具備亮眼的魔法增益。魔劍士本身的生存能力強大，令玩家擁有相當高的操作性，充分展現劍與魔法及生命力量之共鳴，釋放超越極限的力量。重點技能如下。
📍全新技能．神話級「刀劍飛舞」：以超越時間的速度向敵人進行劍擊，飛舞般的刀刃在數秒內壓制敵人的行動，使敵軍受到依生命比例增幅的傷害，及攻擊者生命值愈高、攻擊力愈強。
📍全新技能．神話級「符石打擊」：遠距離魔法傷害使目標陷入暈眩，範圍內敵人遭受封印；技能附帶近距離傷害增幅、PVP傷害減少，是魔劍士進行對戰的強大技能。
📍全新技能．傳說級「三位一體(王牌)」：向敵軍突進攻擊，累積最大連擊次數，在連擊中不受敵人控制技能影響，且連擊達成時於最後一擊時觸發「符文牢獄」，釋放出超越的力量。
📍全新技能．傳說級「符石爆裂(王牌)」：隨著生命屬性增加，技能與之強力提升，為透過符石文字使用的強力攻擊魔法。
📍全新技能．傳說級「方陣(王牌)」：以生命之石的魔力吸收傷害，並於對戰時依機率波段式遞減自身傷害。
📍全新技能．傳說級「生命流」：使生命之石的淨化能力增加，解除自身所有減益狀態，並恢復自身及範圍內隊員生命值，溢出的恢復量將轉換為護盾。
配合改版，同時開放職業轉職及技能轉換活動，於既有伺服器（不含全新伺服器）等級達Lv.75以上之玩家，花費700金幣即可進行魔劍士轉職！為了應援勇士轉職，官方更祭出轉職所需的材料全面75折的超強折扣，絕對是史上最有感的優惠，勇士們務必把握這千載難逢的機會，好好體驗全新職業的魅力。
全新地圖「佩特拉」限定，BOSS攻略方式翻新、專屬製作解鎖
涵蓋8個地區的全新地圖「佩特拉」是沙漠守護者魔劍士的故鄉，新增21種一般怪物、1種BOSS級怪物，同步增加專屬地圖特殊掉落物「生命之石碎片」，可製作專屬特殊「生命之石」和「符石魔法卷軸」道具！此外亦有「鑽石」、「藍寶石」、「紅寶石」、「綠寶石」，讓勇士擁有賺取金幣機會。
另外一大亮點為翻新BOSS攻略方式，全新BOSS「封印的涅默西斯」最新攻略登場，只要擊敗BOSS就有機會獲得「世界樹戒指(傳說)」、「三位一體(王牌)」，以及「幻覺反擊(王牌)」等專屬守護者魔劍士的裝備與技能書！更多地圖專屬玩法請關注官網公告。
歡慶改版！5張GAMA COUPON大放送、限定經驗合併及全新飾品裝備同步釋出
大型改版普天同慶！官方特別準備5張萬眾期待的GAMA COUPON要送給所有玩家啦！透過簽到活動依序即可獲得包含「特殊符石復原」、「特殊商店裝備復原」、「特殊魔法娃娃合成」等COUPON。詳細內容請以官網公告為主。
另外，《天堂Ｍ》也聽到眾勇士們的心聲，期間限定的經驗值合併機會來啦！不受職業限制，可將相同伺服器中Lv.80以上角色經驗值轉移至Lv.85（含）以上的角色身上。首次合併僅需花費700金幣，第二至五次則個別消耗2,000個藍鑽進行合併。全新飾品裝備「催化石」亦搭配此次改版開放，力量、敏捷、智力催化石可透過商城禮包取得，而風木及佩特拉催化石則可透過製作獲取，更可透過強化增強能力值。
豐富改辦活動即將不間斷登場，一起感受新《天堂M》
迎接《天堂M》全新面貌，超豐富的改版活動將陸續啟動，包含官方直播豪華獎勵大放送、四色硬幣轉移活動，以及技能書販售活動等。相關活動資訊如下，詳細內容請以官網資訊為主。
🟡官方直播活動，豪華獎勵大放送：官方將於7月2日19:30舉辦特別直播活動，由知名直播主小屁與回鍋玩家月希共同主持，帶玩家一同探索改版特色！包含新伺服器海量福利獎勵，以及全新混合型職業魔劍士的核心強度及魅力！超過20樣豪華直播獎勵已準備齊全，趕緊來領！
🟡四色硬幣轉移活動：於7月3日至7月10日期間，各可以11萬個「名譽金幣」、「變身製作硬幣」、「魔法娃娃製作硬幣」，或「聖物製作硬幣」，製作成10萬個的箱子，並能夠存倉轉移，將其他角色的硬幣都集中在同個角色身上！
🟡技能書販售活動：於7月3日至7月24日期間，可以180萬個名譽幣購買「英雄級技能書(活動)(刻印)」，並以300萬個名譽幣個別購買「傳說級技能書I(活動)(刻印)」及「傳說級技能書II(活動)(刻印)」。