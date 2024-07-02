巴蜀大爺酸菜魚南部展店！進駐屏東Global Mall 開幕優惠5折半價
夏天吃辣最開胃，近年在台灣掀起熱潮的酸菜魚，進軍南台灣市場。川菜料理品牌「巴蜀大爺酸菜魚」開設南部首店、同時也是百貨首店，即日起在屏東Global Mall 5樓登場，提供「巴蜀大爺酸菜魚、番茄魚、巴蜀正宗麻辣魚」3種口味。慶祝開幕推出3大好康，指定內用消費5折優惠、消費滿500元送500元優惠券、打卡送涼拌時蔬。
實習記者陳卓軒／綜合報導
近期全台掀起酸菜魚旋風，尤其是南台灣的炎熱天氣裡，最適合酸辣料理開胃，屏東Global Mall引進「巴蜀大爺酸菜魚」。為了慶祝開幕，即起至7月7日內用點酸菜魚、番茄魚、麻辣魚（2、4人份）享限量5折；7月8日起店內消費滿500元，送限量總價值500元餐點優惠券（下次消費兌換）；此外，即起內用消費滿額並在Google地圖評論，加送限量涼拌時蔬。
南部首家「巴蜀大爺酸菜魚」主打3種必吃的酸菜魚，包含酸辣鹹香的招牌「巴蜀大爺酸菜魚」，麻辣有勁、嗜辣老饕必吃的「巴蜀正宗麻辣魚」，以及使用番茄等6種蔬果及大骨熬製的「番茄魚」，另有各式創意川味特色料理。店內裝潢還特地以大紅燈籠點綴，讓人聯想到四川料理，忍不住食指大動。
馬辣集團則聯合旗下10大品牌，加入暑假戰場，即日起至7月31日，只要身分證、健保卡或護照號碼中有「5，2，7」（我愛七月）對中任二碼，就可免費升級東石大蛤、九孔鮑魚、北海道帆立貝、北港烏魚子吃到飽等優惠，另外「598個人套餐+歡樂吧放題」也再度延長優惠。