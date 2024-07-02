7-11統一布丁霜淇淋回歸！拚全家再睡五分鐘　這家榴槤霜淇淋20元

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7-11「統一布丁霜淇淋」去年受到消費者好評，業者也搶在今年夏季回歸開賣，目前已有部分門市陸續開始販售，全台7-11霜淇淋門市於7月10日正式登場，每支售價49元，即起至7月9日期間每周五、六、日，憑icash Pay、icash 2.0支付，享霜淇淋任選第2支半價。
「統一布丁霜淇淋」使用完整統一布丁製作，完美還原統一布丁的香醇與滑順，香濃、綿密的細緻口感，更帶有獨特焦糖香氣讓人愛不釋手。搭配獨家的聯名紙杯及紙套，特別使用統一布丁經典紅、黃、白配色，並加上可愛的布丁人設計，整體形象既淘氣又可愛。
🟡全家再睡五分鐘霜淇淋回歸，「
全家便利商店再度攜手「再睡5分鐘」手搖飲料，打造「
雙口味將於7月5日一起登場，開賣首三日7月5日至7月7日限時3天，「全家」會員
🟡IKEA榴槤霜淇淋每支20元開吃
除了7-11、全家霜淇淋受到消費者喜歡外，高CP值王者IKEA霜淇淋也帶來重磅消息，榴槤風味霜淇淋」7月1日回歸IKEA美食小站，榴槤香氣濃郁，綿密滑順的口感搭配酥脆甜筒，每一口都能享受滿滿的榴槤香甜滋味，炎炎夏日來上一支，甜甜銅板價20元就能瞬間消暑。還有3款加入榴槤果泥的期間限定版本，濃郁香氣有感升級。
📍D888甘榜榴槤霜淇淋，售價45元：即起至7月14日限定，香氣溫和不刺鼻的「甘榜榴槤霜淇淋」，偏甜的口味讓初次品嘗榴槤的人也能輕鬆接受，搭配上濃郁滑順的霜淇淋，一吃就愛上！
📍D24蘇丹王榴槤霜淇淋，售價55元：7月15日起至28日限定，入口的甜味恰到好處，不會過於甜膩，厚實果肉的綿密口感讓人回味無窮，搭配霜淇淋的冰涼口感，瞬間帶來高級爽口的感受。
📍D197貓山王榴槤霜淇淋，售價85元：7月29日起至8月11日限定，被譽為榴槤界之王的「貓山王榴槤霜淇淋」，肉質軟嫩細緻，色澤金黃，香氣濃郁，霜淇淋的絲滑口感與濃厚香氣相互搭配，每一口都充滿濃郁的風味。