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7-11統一布丁霜淇淋回歸！拚全家再睡五分鐘　這家榴槤霜淇淋20元

▲7-11「統一布丁霜淇淋」回歸開賣，使用完整統一布丁製作，完美還原統一布丁的香醇與滑順，香濃、綿密的細緻口感。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11「統一布丁霜淇淋」回歸開賣，使用完整統一布丁製作，完美還原統一布丁的香醇與滑順，香濃、綿密的細緻口感。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

7月暑假開始！高溫天氣讓各家霜淇淋之戰開打，全家宣布7月5日「再睡五分鐘」聯名再次登場外，7-11超夯的「統一布丁霜淇淋」也即將回歸販售，IKEA也在7月上架話題度超高的「榴槤霜淇淋」1支20元，還有三款吃得到榴槤果泥的霜淇淋，像是「D888甘榜榴槤霜淇淋」、「D197貓山王榴槤霜淇淋」等，每一口都充滿濃郁香氣。

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🟡7-11統一布丁霜淇淋回歸，限時第二支半價

7-11「統一布丁霜淇淋」去年受到消費者好評，業者也搶在今年夏季回歸開賣，目前已有部分門市陸續開始販售，全台7-11霜淇淋門市於7月10日正式登場，每支售價49元，即起至7月9日期間每周五、六、日，憑icash Pay、icash 2.0支付，享霜淇淋任選第2支半價。

「統一布丁霜淇淋」使用完整統一布丁製作，完美還原統一布丁的香醇與滑順，香濃、綿密的細緻口感，更帶有獨特焦糖香氣讓人愛不釋手。搭配獨家的聯名紙杯及紙套，特別使用統一布丁經典紅、黃、白配色，並加上可愛的布丁人設計，整體形象既淘氣又可愛。

▲7-11今起推出「統一布丁霜淇淋」，使用完整統一布丁製作，完美還原統一布丁的香醇與滑順，香濃、綿密的細緻口感。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲「統一布丁霜淇淋」全台7-11霜淇淋門市於7月10日正式登場，每支售價49元，即起至7月9日期間每周五、六、日，指定支付方式享任選第2支半價。（圖／記者鍾怡婷攝）
🟡全家再睡五分鐘霜淇淋回歸，「哈尼午茉綠」及「香芋牛奶」任搭任選

全家便利商店再度攜手「再睡5分鐘」手搖飲料，打造「哈尼午茉綠」及「香芋牛奶」2款霜淇淋全新口味，「哈尼午茉綠霜淇淋」使用台灣綠茶粉、雲林蜂蜜調製，在茉香奶綠的茶風味中還散發蜂蜜香氣；香芋牛奶霜淇淋」顏色淡雅、吃起來卻是香濃芋頭牛奶的厚實綿密口感。

雙口味將於7月5日一起登場，開賣首三日7月5日至7月7日限時3天，「全家」會員APP隨買跨店取還可享「5支188元」新品快閃優惠；每會員每日限購2組、兌換期限至2025年1月10日。7月5日至9月30日，會員於店舖購買或APP兌換任一口味Fami!ce霜淇淋即可獲得1章，集滿指定章數可兌換Fami!ce優惠券及限量週邊。

▲（圖／記者蕭涵云攝）
▲全家便利商店再度攜手「再睡5分鐘」手搖飲料，打造「哈尼午茉綠」及「香芋牛奶」2款霜淇淋全新口味。（圖／記者蕭涵云攝）
🟡IKEA榴槤霜淇淋每支20元開吃

除了7-11、全家霜淇淋受到消費者喜歡外，高CP值王者IKEA霜淇淋也帶來重磅消息，榴槤風味霜淇淋」7月1日回歸IKEA美食小站，榴槤香氣濃郁，綿密滑順的口感搭配酥脆甜筒，每一口都能享受滿滿的榴槤香甜滋味，炎炎夏日來上一支，甜甜銅板價20元就能瞬間消暑。還有3款加入榴槤果泥的期間限定版本，濃郁香氣有感升級。

📍D888甘榜榴槤霜淇淋，售價45元：即起至7月14日限定，香氣溫和不刺鼻的「甘榜榴槤霜淇淋」，偏甜的口味讓初次品嘗榴槤的人也能輕鬆接受，搭配上濃郁滑順的霜淇淋，一吃就愛上！

📍D24蘇丹王榴槤霜淇淋，售價55元：7月15日起至28日限定，入口的甜味恰到好處，不會過於甜膩，厚實果肉的綿密口感讓人回味無窮，搭配霜淇淋的冰涼口感，瞬間帶來高級爽口的感受。

📍D197貓山王榴槤霜淇淋，售價85元：7月29日起至8月11日限定，被譽為榴槤界之王的「貓山王榴槤霜淇淋」，肉質軟嫩細緻，色澤金黃，香氣濃郁，霜淇淋的絲滑口感與濃厚香氣相互搭配，每一口都充滿濃郁的風味。

▲IKEA榴槤霜淇淋一支20元（圖左）；升級榴槤果泥版本，最低45元起（圖右）。（圖／IKEA提供）
▲IKEA榴槤霜淇淋一支20元（圖左）；升級榴槤果泥版本，最低45元起（圖右）。（圖／IKEA提供）

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