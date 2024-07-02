暑假牽新車！光陽Ionex電動機車「全年免費騎到飽」 另有0元交車
KYMCO旗下電動車品牌Ionex，搶攻暑假交車需求，推出睽違市場多年的「0元騎到飽」，單／雙電池同享的「大降光0」優惠方案，即日起至7月31日期間，買Many馬卡龍或STechno車系就享「0元交車、全年資費0元、分期0利率」優惠，震撼電動機車市場。
實習記者陳卓軒／綜合報導
Ionex趁暑假交車高峰期，搶推電動機車優惠方案「大降光0」，包含全年資費0元、0元交車、分期0利率等三大特色。最受關注的全年免費騎到飽部份，指定車款在綁定合約期間前12個月收費期間，不論公里數免收資費。
「0元交車方案」則是透過指定第三方資融公司，進行資融購車方案。只需帶著購車人的身分證，就可用無卡、無頭款、分期0利率的方式晉升有車一族。
而電動機車龍頭Gogoro也祭出每月最低199元的資費方案以及指定信用卡資費回饋優惠，即起至7月31日期間，購買 Gogoro 或 PBGN 全新智慧電動機車指定車款，且首次訂購 Gogoro Network 資費方案者，可依需求選購「$199 隨你騎 限時新購資費方案」或「$499 隨你騎 限時新購資費方案」。
而使用兆豐 Gogoro 聯名卡及台新 Gogoro Rewards 聯名卡成功支付 Gogoro Network 電池資費，可獲得最高 20%、15%消費回饋。