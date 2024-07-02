路線圖曝光！中捷橘線通過交通部審查、14年後完工 盧秀燕說話了
交通部宣布通過台中機場捷運（橘線）可行性研究計畫審查通過，市長盧秀燕對中央表示感謝，強調台中機捷備受地方期待，隨著捷運綠線通車、藍線綜合規劃核定，加上台中機捷可行性研究通過交通部審查，未來台中捷運將構成雙十字軸線，實現「捷運大台中」的願景。
記者顏幸如／台中報導
交通部今（2）日召開「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫審查委員會」第67次審查會議，由政務次長伍勝園主持，台中市由副市長黃國榮率領市府團隊出席，立委楊瓊瓔、黃健豪、廖偉翔也到場關心。黃國榮表示，目前國內4座國際機場，僅剩台中機場未有聯外捷運，市府以「台中機場2035年整體規劃」為上位計畫，台中機捷可行性研究後續獲行政院核定後，將儘快啟動規劃設計及後續工程。
台中市交通局長葉昭甫說明，依據台中機捷可行性研究內容，總經費共1396.35億元，以台中國際機場為起點，路線行經大雅市區、水湳經貿園區、一中商圈、台中車站、中興大學、台中軟體園區等地點，終點鄰近於霧峰區省諮議會，路線全長約29.23公里，共設26座車站，包括15座高架車站、11座地下車站。
經各委員提問及市府答覆，主席裁示將共用機廠的過軌及重點轉乘站規劃等重要議題納入綜合規劃階段深入分析，後續依據意見修正報告書內容，包含重要轉乘場站便利性、軌道配置及營運模式、重新檢核財務計畫估算等項目修正後，盡速提報交通部呈轉行政院審議，若順利核定，接續啟動綜合規劃、用地取得、設計、發包等工程，距離完工估計需時14年。
葉昭甫強調，繼今年1月「捷運藍線綜合規劃」、「捷運綠線延伸大坑、彰化可行性研究」陸續獲行政院核定，台中機捷也有大幅進展，市府將加速建構中部民眾期待已久的交通重大建設，打造更便利、舒適、快捷的生活圈。