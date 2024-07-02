大阪來回機票1613元！旅行社回應了　他曝新人凸槌內幕：恐被開除

大阪來回機票1613元！旅行社認：成功開票都可搭
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今（2）日上午旅遊達人「機票博土 不累哥」在粉專上分享一張截圖，在購票平台上，竟然有旅行社開出「大阪來回機票」含稅價竟然顯示為1613元，疑似出現Bug。
原本單程平均就要價6、7千的機票，且還是暑假期間，卻能花不到2千元就入手，不累哥還分享「已有粉絲成功開票」，並提醒在第三方訂到Bug機票的幸運民眾，一定要上該航空官網登錄，輸入訂位號碼後即可查到航班資訊跟選位、並選機上餐+免費托運行李，「希望官網查得到=有認帳！老話一句官網查得到，也請訂可以取消之住宿，這樣有變化才能取消訂房。」
針對7月2日上午在官網出現捷星航空BUG票價，山富旅遊也表示，捷星航空於系統上分銷給業者的價錢錯誤，但有成功開票的都可以搭乘。
暑假飛日本機票不用2千元！新人凸槌內幕曝光
至於本次售票網站上，為何會出現只要1613元的大阪來回機票呢？對此，不累哥稍早也在臉書貼出一張粉絲提供的對話截圖，內容疑似是與旅行社員工對談，旅行社員工興奮表示「自己早上看到也跳下去買」，更透露「好像是公司來的新人搞到，等等下午不知道還在不在，可能等等就被開除了。」
消息曝光後，也引發大批旅客討論，「可以多請幾位新人嗎」、「說不定這位新人還要賠錢，有點替他難過」、「希望旅行社挺得住」。