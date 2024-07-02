帶學子走進半導體領域！陽明交大半導體科普夏令營在高雄
國立陽明交通大學南部校友會於7月1日至2日在高科大舉行「高中職半導體科普夏令營」，今(2)日舉行結訓。此活動是陽明交大首度選擇在高雄舉辦，共享半導體發展紅利，活動遴選出37名高中同學參與，人數全部額滿；由陽明交大電機系、電子研究所教授與師生組成講師助教團，為參與高中職學生帶來與台積電多年合作的科普課程。
記者陳美嘉／高雄報導
高市府教育局副局長吳文靜致詞時表示，陽明交大半導體科普夏令營帶領高中生走進半導體領域，尤其藉由科普課程讓學生初探半導體，是一個非常值得進入校園推廣的課程，未來教育局也將結合大學、高中與產業擴大推展，以各種形式合作舉辦，達到育才、培才與留才目的，讓更多年輕學子未來就在高雄成家立業。
現場陽明交大教授溫瓌岸指導學生從最基礎的學習開始，帶領學生包括從寫程式等，慢慢認識半導體；參與的高雄中學二年級陳姓學生說，注意這項課程很久，也特別提早報名，並且很幸運被遴選，從課程中了解許多半導體的領域；高雄高工二年級劉姓學生也說，課程好玩有趣，從最基礎寫程式開始，讓他們認識半導體科普課程，參與這個活動收穫很多。
陽明交大校長林奇宏表示，半導體產業是AI產業的基石。隨著AI時代的來臨，現在正是台灣發展AI的關鍵時刻。科技教育應該不僅僅停留在高等教育層面，而是成為全民運動和亮點政策。陽明交大的南部校友會半導體科普營響應熱烈，期望與高雄鄉親合作，共同提升全民素養，共享AI與半導體發展未來前景。
高雄市積極推動高等教育，日前宣布陽明交通大學與國立清華大學將在高雄設立分部，已獲中央核定，預期將促進整體研教園區的教學研究、企業產學合作與進修，預計總人數將超過4000人。