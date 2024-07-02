日本成最貧困國家？他訪歐洲旅遊被1現象驚呆　嘆：滿滿劣等感

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香原斗志表示，入境日本的遊客結構出現變化，富裕階層的比例減少，越來越多的人像過去日本背包客遊覽東南亞一樣，選擇以較低的花費來日本旅行，「但我們日本人到海外旅行時，面對的卻是完全相反的情況。」
香原斗志接著回憶起6月上旬前往歐洲旅遊的經驗，米蘭中央車站前的商務旅館，在疫情前住一晚不到2萬日圓（約台幣4000元），現在卻要價約5.1萬日圓（約台幣1萬元），且這間飯店的檔次就跟他在日本出差時住的每晚約1.5萬日圓（約新台幣3087元）左右的商務旅館差不多，讓他直呼由於通貨膨脹和日圓貶值，普通的飯店對日本人來說也變得高不可攀。
此外，從米蘭市內的利納特機場坐計程車到中央車站，短短6公里距離，車費也要4800日圓（約台幣988元）。就連在日自動販賣機買一瓶果汁或運動飲料，都要約270日圓至320日圓（約新台幣55元至66元）不等，到了瑞士，1瓶僅500ml的氣泡水竟要價880日圓（約台幣180元），讓香原斗志驚訝到都快中暑了也買不下手。
香原斗志發現，在這樣的情況下，雖然歐洲街頭有許多亞洲人，但大多數都是講韓語或中文，其他語言偶爾也能聽到，但就是聽不到日文、幾乎看不到日本人，即使是在觀光客擁擠、過度旅遊成為問題的佛羅倫斯也是如此。
此外，過去在義大利的美術館與教堂，通常都會販售日文的導覽手冊，超商等店家也會販賣的日文版歐洲地圖，但現在無論去哪都找不到這些東西。他推測，「因為日本遊客大幅減少，日文指南已無市場。」
同樣的，過去總能在精品名牌店看見大肆購物的日本遊客，還會有專門的日本店員服務，但現在這樣的景象已經成為過往。
香原斗志不禁感嘆，自己這趟訪歐旅行，「感覺就像來自最貧困國家，這感覺並非錯覺，可以說日本和日本的國立已經陷入嚴峻的境地」。他表示，日圓貶值使得日本民眾減少海外旅行，還不是最壞的事情，他聽說有許多留學生，已經無法負擔外國留學費用，紛紛中斷學業回國，難以培養能與世界競爭的人才。香原斗志也呼籲政府，能夠儘快透過調整利率之類的方式，改善現在日本「近乎瀕死」的經濟問題。