中國美女畢業生致詞高喊「去祖國最需要的地方」 被爆已申請留美
受到經濟疲軟影響，中國人「潤（run）」出國的現象愈發明顯，近日中國浙江大學舉辦畢業典禮，會中致詞的學生代表，是一名美女畢業生楊謹聞，她在致詞時對著台下眾多畢業生高喊，要大家能去祖國最需要的地方，沒想到，過了幾天就被人在社群平台爆料，已經拿到美國簽證準備留美。
國際中心顏得智／綜合報導
根據中媒《澎湃新聞》報導，在浙江大學6月22日舉行的畢業典禮上，楊謹聞代表所有畢業生致詞，慷慨激昂地說出「在我熱愛的中國大地上，可能還有十年、二十年、或更久......希望我們都能成為堅韌的理想主義者，在我們熱愛的中國大地上，閃耀在祖國最需要的地方。」
不過，楊謹聞隨即在中國社群平台被爆，已申請攻讀加州大學柏克萊分校的法學研究所，美國簽證也拿到了，也讓楊謹聞先前的致詞在微博上掀起極大的討論。
儘管楊謹聞在致詞的最後有表明，自己有申請到海外的法學院，並強調希望為中國在世界法治舞台上爭取更多的話語權，促進全球善治並貢獻中國力量，但微博上的中國人似乎並不買單，紛紛群嘲「嘴上都是主義，心裡全是生意」、「此生無悔入華夏，家在加利福尼亞」；不過，也有人認為她說的沒錯，「最需要的是潛伏啊」。