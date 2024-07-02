秀泰影城引進ScreenX影廳 三面270度全景螢幕超震撼
台灣電影市場萎靡不振，為吸引人潮回歸影院，秀泰影城逆向操作，斥資上億元引進韓國Screen X新型態影廳，將主銀幕延伸成為三面270度全景畫面，大幅擴大觀眾視野，創造極致震撼的沉浸式觀影體驗。今天在台中文心秀泰影城舉辦預覽會，應邀出席「初體驗」的台中市府新聞局長欒治誼，直呼「超酷、帥爆」，值得民眾進到影院欣賞不一樣的視覺饗宴。
記者金武鳯/台中報導
看準台中人敢花錢，愛嚐鮮消費習慣，秀泰影城的Screen X影廳，繼3日在全台北、中、南三地同步震撼登場後，台中站前秀泰影城也將於七月底跟進。秀泰集團總經理廖偉銘表示，三家同步開幕的新型態影廳，台中文心秀泰是全台最大，總共有300個座位，將ScreenX技術結合4K雷射巨幕，打造高約12米，寬66米的270度超巨幕全景影廳，他相當看好前景，預估將帶來單影廳3成左右的票房成長。
今天在文心秀泰影城舉辦預覽會，內容包括多部即將上映的電影，例如死侍與金鋼狼、阿凡達─水之道，還有3日為SCREEN X影廳開幕首推的神偷奶爸4等，全景視野與聲光、音響效果，帶給觀眾極致震撼視覺享受，新聞局長分享心得，直稱「超酷、帥爆」，歡迎民眾也進到影院欣賞不一樣的視覺饗宴。
廖偉銘表示，SCREEN X影廳已發展多年，目前在全球40多個國家已成為主流影廳，秀泰與韓國集團攜手，引進SCREENX影廳，帶領全台影迷與世界接軌，未來除了會持續上映好萊塢電影，還會引進韓國KPOP天團演唱會電影，首波登場的是大勢女團「BLACKPINK」的世界巡演演唱會電影，相信獨有的聲光效果及舞蹈動作，透過SCREENX播放，更能帶來身歷其境的震撼效果。