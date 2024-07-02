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101小CK店內爆走！泰籍女失控砸店打人　友拿護照曝是「男兒身」

▲身穿粉色短洋裝的長髮泰籍女子，不明原因在101小CK店內抓狂打人。（圖／翻攝畫面）
▲身穿粉色短洋裝的長髮泰籍女子，不明原因在101小CK店內抓狂打人。（圖／翻攝畫面）

記者陳苾暐/綜合報導

位於台北101被稱作「小CK」的Charles&Keith包包店，日前傳出砸店事件，一名身穿粉色短洋裝的長髮女子，不明原因情緒失控在店內發飆，除用各種東西砸店外，還一度出手攻擊女店員，警消趕抵後，發現該女子無法正常應答，因此當下將其強制送醫，但事後有一名男子拿著護照到派出所，並向警方表示砸店者其實是男兒身。

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6月30日有網友在社群媒體上PO文表示，自己在101逛街時，突然看見一名女子身穿貼身短洋裝的女子在小CK專櫃內爆走，該女先將包包、展示鐵架掃到地上，隨後又動手攻擊一名女店員，過程中還不斷吼叫，讓不少路過民眾全看傻。

▲一名長髮泰籍女子今天突然在101小CK店內抓狂打人。（圖／翻攝畫面）
▲一名長髮泰籍女子今天突然在101小CK店內抓狂打人。（圖／翻攝畫面）
相關畫面曝光後，隨即吸引大批網友熱議，對此，警方則表示，獲報趕抵時101大樓內的保全已先行制止該泰籍女子，但由於對方無法正常應答，為避免其情緒激動再出現攻擊行為，遂依據警職法第19條1項1款「瘋狂或酒醉，非管束不能救護其生命、身體之危險，或預防他人生命、身體之危險」執行管束，後續警方通知119到場將她強制送醫。

據了解，事發當天曾有名年輕男子帶著一本護照到派出所，並向警方表示護照資料顯示的「29歲年輕男性」就是砸店鬧事者，不過進一步想詢問詳細資訊時，該名男子則回應不太清楚，畢竟僅認識對方幾天而已，詳細情形還有待進一步釐清。


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