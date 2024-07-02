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藍營擬修選罷法！美國州長好罷嗎？百年僅2位落馬

▲好萊塢巨星、前加州州長阿諾史瓦辛格，在2003年因加州州長罷免案，成功取而代之當上州長。（圖／達志影像／美聯社）
▲好萊塢巨星、前加州州長阿諾史瓦辛格，在2003年因加州州長罷免案，成功取而代之當上州長。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心顏得智／綜合報導

立法院在本週四擬排審選罷法部分條文修正草案，藍營意圖提高罷免門檻，掀起議論。由於適逢罷免基隆市長謝國樑連署即將送審，也讓罷免案迅速加溫，若罷免謝國樑連署成功且成案，將是近五年來第二度台灣縣市首長罷免投票，台灣的縣市長罷免困難度究竟高不高？他國的地方首長罷免又是如何進行？可以美國為例來看。

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藍營提出「選罷法」修正提高避免門檻，遭質疑是為了幫基隆市長謝國樑解套，更有人認為，這是幫藍委排除罷免危機；事實上，即便「選罷法」修正案通過，必須是下一屆任期才能適用，因此，罷免謝國樑連署數量若跨過門檻且送件審查完成，仍會成案。

美國最近一次州長罷免案件就在三年前，當時民主黨籍的加州州長紐松(Gavin Newsom)面對諸多執政困境，包含上任後較為容忍的移民政策，造成加州無家者比例迅速提升，衍生出遊民與犯罪問題，因此引起加州保守派不滿；再加上疫情肆虐，以及每年愈發嚴重的加州野火，都成了導火線。

根據加州政府的規定，民眾連署的罷免門檻為150萬人，未達門檻罷免案就會失效；一旦通過，就會進入選舉預算評估流程，並在複查後，決定選舉日期；當時紐森罷免案有160萬人連署，順利跨過門檻。

與台灣縣市首長罷免投票不同的是，在該州的罷免投票中，加州選民需要回答2個問題：第一，是否要罷免紐森；第二，應該由誰取代他。若有超過50%選民罷免紐森，將從其餘候選人當中選擇最高票接替州長職務。

最終，紐森並未被罷免，在民主黨為大宗的加州，有逾6成民眾投下反對票。

攤開美國歷史上，也僅有2位州長曾經被罷免過，第一位是逾百年前的1921年，被罷免的是北達科達州州長菲瑟(Lynn Joseph Frazier)；第二位則是2003年民主黨籍州長戴維斯（Gray Davis），而接替戴維斯接下州長職務者就是大名鼎鼎的好萊塢男星、共和黨籍阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）。

當時，戴維斯先是在2002年以些微差距拿下加州州長，但加州面臨財政赤字和電力危機，甚至面臨潛在的破產問題，戴維斯民調不斷下探。最終在罷免投票中，戴維斯的罷免票數跨過門檻，阿諾則在罷免第二題中，以48.7%的選票當選為州長。
 

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