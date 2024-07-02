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連環殺手混入演唱會！3萬歌迷落入《圈套》遭警方持槍包圍現場

▲懸疑片《圈套》描述，連環殺手混入3萬歌迷演唱會，警方持槍包圍現場要逮人。（圖／華納兄弟）
▲懸疑片《圈套》描述，連環殺手混入3萬歌迷演唱會，警方持槍包圍現場要逮人。（圖／華納兄弟）

記者黃雅琪／綜合報導

導演M.奈沙馬蘭執導，全新懸疑驚悚鉅作《圈套》曝光最新預告，描述一名父親（喬許哈奈特　飾演）陪同青少年女兒（艾莉兒多諾格　飾演）參加歌手渡鴉夫人（瑟莉卡沙馬蘭　飾演）的演唱會，現場擠滿3萬名粉絲；但父親很快發現這場演唱會是FBI為了抓連環殺手「屠夫」而設下的天羅地網，300名荷槍實彈的警察包圍現場，他展開鬥智、鬥勇的逃脫計畫。
 
導演M.奈沙馬蘭的代表作品無數，包含《驚心動魄》、《靈異象限》、《靈異第六感》、《探訪》、《分裂》等，《圈套》是他自編自導的驚悚新作，全新演繹該類型作品，將身歷其境的演唱會轉為懸疑、緊張的驚悚體驗，並以連環殺手的視角講述故事。

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▲喬許哈奈特主演懸疑片《圈套》，圓夢合作M.奈沙馬蘭導演。（圖／華納兄弟）
▲喬許哈奈特主演懸疑片《圈套》，圓夢合作M.奈沙馬蘭導演。（圖／華納兄弟） 
主角喬許哈奈特表示，自己多年來一直對導演M.奈沙馬蘭的作品感到著迷，兩人因《圈套》相聚後一拍即合；他也透露導演M.奈沙馬蘭擅長帶給觀眾驚喜，片中的劇情反轉再反轉、簡直太瘋狂，遠比預告中看到的劇情更多。
 
導演M.奈沙馬蘭的大女兒瑟莉卡沙馬蘭，也在片中演出歌手渡鴉夫人、大展歌喉，並為電影寫了足足14首歌；片中的父女互動，同時也呼應了導演M.奈沙馬蘭與女兒在現實生活中的良好關係。《圈套》8月1日全台上映

▲ M.奈沙馬蘭導演新作《圈套》，再度上演「反轉再反轉」劇情，他的女兒瑟莉卡沙馬蘭也參演其中。（圖／華納兄弟）
▲ M.奈沙馬蘭導演新作《圈套》，再度上演「反轉再反轉」劇情，他的女兒瑟莉卡沙馬蘭也參演其中。（圖／華納兄弟）

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