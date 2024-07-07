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買冰叫外送更便宜！Uber Eats聯手量販超市　黑松19元、有買1送1

▲Uber Eats 積極搶攻生鮮雜貨市場，宣布兩項商家端新功能上線，同時連四周，集結全聯、家樂福、大潤發、屈臣氏等祭出夏季特賣。（圖／業者提供）
▲Uber Eats 積極搶攻生鮮雜貨市場，宣布兩項商家端新功能上線，同時連四周，集結全聯、家樂福、大潤發、屈臣氏等祭出夏季特賣。（圖／業者提供）

記者周淑萍/綜合報導

氣溫創新高，Uber Eats 積極搶攻生鮮雜貨市場，宣布兩項商家端新功能上線，同時連四周，集結全聯、家樂福、大潤發、屈臣氏等祭出夏季特賣，冰品7折起，黑松沙士 PLUS 強碳酸 600ml 4 入裝原價 132 元，活動期間現在只要 76 元，單品只要19元，價格直逼扛整箱。

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Uber Eats針對商家推出兩項新功能，即日起，商家可以自行推出買一送一之外的多樣優惠型態，如「多件商品組優惠」、「買二送一」、「買A送B」等類似實體店面常見的優惠型態，不久之後「買菜送蔥」也是有可能了。另外，讓商家可上架數萬支商品的強大系統後台，方便商家可以擴增商品類別和品項。此兩功能，有助於優惠的多元化和商品的豐富度。

針對夏季，也加入了冰飲大戰！Uber Eats 與全聯、大潤發、屈臣氏等生鮮雜貨商家合作夥伴推出「夏日消暑七折起」專區，週週提供夏日需求最高的飲料冰品、餅乾零食、防曬用品等，多品項第二件五折起、買一送一等專屬優惠。

▲Uber Eats 攜手全聯、家樂福、大潤發、屈臣氏，週週祭出對抗酷暑的夏季特色商品優惠。（圖／Uber Eats 提供）
▲Uber Eats 攜手全聯、家樂福、大潤發、屈臣氏，週週祭出對抗酷暑的夏季特色商品優惠。（圖／Uber Eats 提供）
📍7 月 5 日至 7 月 11 日：與大潤發合作，提供包括懷舊解渴神物「黑松沙士 PLUS 強碳酸 600ml 4 入裝」近五折，原價 132 元現在只要 76 元；「御茶園冰釀麥萃低熱量 590ml 4 入裝優惠價為 68 元；原價一件 120 元的「杜老爺特級芒果冰淇淋」下殺到兩件 154 元。

📍7 月 12 日至 18 日：家樂福在 Uber Eats 上推出眾多飲料冰品、餅乾零食與防曬用品選擇，熱銷品項「卡迪那 95 度 C 北海道風味薯條海苔口味」、「卡迪那 95 度 C 松露風味薯條」、「卡迪那 95 度 C 甜心地瓜條原味」祭出七折超殺優惠；夏日防曬用品買1送1包含 SPF50+ 香蕉船運動系列酷涼防曬噴霧、Biore 含水防曬保濕水凝乳與水凝露，以及 SPF24 凡士林透亮防曬修護潤膚露。

📍7 月 19 日至 7 月 25 日：屈臣氏於 Uber Eats 上打造「健康美麗大賞」活動，屈臣氏獨家販售的「Biore 含水防曬幻光水凝乳－薰衣草紫」享 7.1 折；超夯的「DR.WU 杏仁酸溫和煥膚精華 8% 15ml」打出年度超級折扣優惠，特價買1送1；同樣享買1送1優惠的還有「肌研光透潤血色感面膜系列」。

▲Uber Eats 與屈臣氏推「健康美麗大賞」，祭出夏日肌膚保養的必備好物和好康。（圖／Uber Eats 提供）
▲Uber Eats 與屈臣氏推「健康美麗大賞」，祭出夏日肌膚保養的必備好物和好康。（圖／Uber Eats 提供）

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