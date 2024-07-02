節目上稱高虹安交往人夫！名嘴徐嶔煌挨告 法院判賠10萬元
名嘴徐嶔煌2022年間，在政論節目上指稱當時正在參選新竹市長的高虹安與有婦之夫交往，事後高虹安認為徐嶔煌為經查證就惡意編造她是第三者，因此憤而提起告訴並求償新台幣百萬元，案經審理，法院認為徐嶔煌未盡查證義務，判處應賠償10萬元，全案可上訴。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，徐嶔煌日前在政論節目上，以字版載明「2019年與李男交往，李男仍有婚姻關係」等，對此，高虹安表示，徐嶔煌惡意編造她是第三者，且還透過節目散佈到全國，已嚴重貶抑她的品德與操守，因此決定提告求償，並刊登判決內容在臉書1日。
徐嶔煌開庭時主張，雖在節目曾出示這塊字版，不過相關內容事轉載媒體報導，且中間也完全沒有提及高虹安和有婦之夫交往一事，重點是在談論高虹安涉嫌貪污助理費等社會重大議題；徐嶔煌接著強調，當時對照三立、自由等媒體後，才決定把相關報導分享在節目上，加上高虹安參與新竹市長選舉時，提出「友善婚育生養環境」政策，與李男之間是否有不倫戀，涉及高虹安是否有遵守法律及擔任重要公職品德和能力，事關公益。
法院審理後認為，徐嶔煌所參考的報導均未提及李男在2019年間是否仍有婚姻關係，徐男所持的字版內容應為其逕行加註，顯見非單純轉載報導內容，故判處徐應賠償精神慰撫10萬元、不必刊登判決全文，可上訴。