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高醫大新校長余明隆就任　引入新視野讓「高醫引領未來」

▲印信交接，左起高雄醫學大學第九任校長楊俊毓、監交人財團法人私立高雄醫學大學陳建志董事長、高雄醫學大學第十任校長余明隆。（圖／高醫大提供）
▲印信交接，左起高雄醫學大學第九任校長楊俊毓、監交人財團法人私立高雄醫學大學陳建志董事長、高雄醫學大學第十任校長余明隆。（圖／高醫大提供）

記者陳美嘉／高雄報導

高雄醫學大學於7月1日舉行第九任、第十任校長交接典禮，由財團法人私立高雄醫學大學董事會董事長陳建志擔任監交人，第九任校長楊俊毓將印信交接給第十任校長余明隆。財團法人私立高雄醫學大學董事長陳建志期勉新任校長余明隆，厚植當責的行政文化，繼續完成法人交付的「培育人才、壯大高醫」的重大任務，將高醫的教育理念、教學成效及社會影響力，典範轉移至世界各地，不僅踐履大學社會責任外，更要發揮高醫的國際影響力。

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教育部長鄭英耀則表示，自己是以校長余明隆友人的身份出席，他表示，余校長對高醫有使命感，希望能結合高屏地區的大專院校能量，整合在地醫療資源。鄭部長也期許在余校長的努力下，高醫能成為賴清德總統所提出台灣發展精準醫療的強大助力。

卸任的校長楊俊毓則感性地說，三年前很榮幸的被遴選為高醫創校以來第一位非白袍的校長，這在高醫不但是個創舉，更在自己人生的旅途中，留下了彌足珍貴的經驗與磨練。

新任校長余明隆是肝病防治權威，致力推動C型肝炎預防與治療，其結合新一代C型肝炎治療藥物，成功發展出「C肝微根除」策略，及後DAA時代預防肝癌之方針，成果受到國際學術界肯定，將其納入歷年之C型肝炎臨床處置指引。

校長余明隆的C型肝炎創新研究之學術成果不僅位居亞太領導地位，亦對全球醫藥科技發展、國民健康均有實質貢獻，協助推動國家及世界衛生組織達成根除C型肝炎的終極目標。

不只學術成績亮眼，校長余明隆曾任國立中山大學及高雄醫學大學副校長、高雄市立大同醫院院長、高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長、高醫岡山籌設營運處執行長，行政經驗相當豐富。

余明隆強調，臺灣高等教育正面臨智慧化、少子化、永續化、社會結構轉變、財務資源及學術變革等前所未有的挑戰。為應對這些挑戰，未來高醫校風應立基於i6下：Integrity(誠信)、Intelligence(智慧)、Innovation(創新)、Integration(整合)、Internationalization(國際化)、Impact(影響力)，以堅持、正直、永不妥協的信念，實現「未來高醫，引領未來」的願景。

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