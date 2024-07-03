日經亞洲：對台戰略模糊或戰略清晰　成美總統大選焦點

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為嚇阻台北和北京，華府長期對是否軍事介入台海衝突含糊其辭。然而在1990年代初期台灣民主化後，這種雙面威懾手法顯已過時。
隨著中國加大對台灣的威脅和脅迫，越來越多軍事領袖和專家呼籲華府轉向「戰略清晰」（strategic clarity）策略。
在總統任內，拜登曾多次公開表示，他的政府將協助防禦台灣。美國前白宮副國安顧問博明（Matt Pottinger）也對拜登的做法印象深刻。
博明是新書「沸騰的護城河：捍衛台灣的緊迫行動」（Burning Moat: Urgent Steps to Defend Taiwan，暫譯）的編輯。這本書呼籲美國、台灣和其他民主國家加速行動，加強對台北的政治、外交和軍事支持，以嚇阻災難性的戰爭。
部分批評人士擔心拜登的說法會激怒中國，博明卻贊同拜登的明確表態。
博明6月在台北的新書發表會上說：「大家已經看到拜登（言論）的紀錄，他的承諾可能是前所未見。他4度公開提到，一旦中國武力犯台，將派遣美軍保衛台灣。」
博明稱此為「美國外交政策的重要新標準」。
美國戰略暨國際研究中心（CSIS）中國實力計畫（China Power Project）客座資深研究員王洛伶（Lauren Dickey）告訴日經亞洲：「若一個人一再重複某些話，通常代表這對他們來說很重要，或是這反映出他們本身的個人觀點。」
「在這個脈絡下，我認為值得關注任何一位總統或候選人發表的台灣相關看法，以及如何在當前政策架構下恪遵美國的承諾。」
王洛伶認為，「我們還沒有進入戰略清晰的新時代」，目前這類討論只是因為「認識到戰略環境不斷變化」。
不過，博明主張，「拜登總統已表達他的立場，我認為重要的是其他候選人，無論是川普或未來的其他候選人，都不應背離拜登設下的標準」。
由於拜登在6月27日的辯論會中表現欠佳，外界出現質疑拜登是否適任的聲浪，越來越多人臆測川普可能重返白宮。
川普曾宣稱中國、北韓和俄羅斯都「不怕」拜登。部分評論人士懷疑川普是否會跟拜登一樣支持台灣，但博明表示，川普很清楚民主台灣的重要性。
博明說，「川普總統本身的公開發言也符合長期以來的政策，也就是其他人所謂的戰略模糊。」
曾任川普幕僚的博明解釋，川普曾說過，「我不會說明在各種情況下我會怎麼做。」
他說：「我曾與川普共事4年，期間多次與他談論台灣問題。我相信，尤其是在他的總統任期內，他已瞭解到台灣極其重要，台灣的未來對美國的國家安全很重要，對美國的繁榮很重要，對我國在世界上的地位也很重要。」（譯者：劉淑琴/核稿：施施）1130702