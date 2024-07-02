日本男星台灣出外景！買超大杯珍奶驚呼「便宜到不安」 掀網熱議
日本朝日電視台綜藝節目《あなたの代わりに見てきます！リア突WEST.》，近日播出男星小瀧望到台灣出外景的內容，小瀧望在台灣走走吃吃，逛了各地夜市，尤其最新播出的一集，小瀧望在深坑買了一杯超大杯珍珠奶茶，只要250日圓、新台幣50元，讓他驚呼「便宜到不安」，掀起網友熱議。
記者倪浩軒/綜合報導
這檔綜藝節目宗旨就是讓日本偶像團體「WEST.」到處遊玩，鏡頭跟著明星一起走訪各地，讓電視機前的觀眾也能分享各地見聞趣事。而近日播出小瀧望來到台灣的內容，小瀧望行程超充實，陸續前往了士林夜市、寧夏夜市，在夜市裡面吃熱炒玩遊戲，還有去西門町吃魯肉飯、蘇澳泡冷泉、九份吃肉圓、釣蝦等等。
而小瀧望在遊覽深坑的時候，也特地品嚐了當地有名的臭豆腐。小瀧望稱深坑就像是多摩的「⻘梅市」，除了吃臭豆腐之外，小瀧望也買了一杯超大杯珍奶，並對著鏡頭將珍奶放在臉旁展示杯子的尺寸，透露只花了250日圓、新台幣50元就喝到這麼大杯的珍奶，讓他直呼「便宜到不安」。
小瀧望還分享了在釣蝦時遇到的趣事，雖然他1小時內只釣到了3隻蝦，但隔壁的情侶在1小時內卻狂釣60隻蝦，還好心地分了一些蝦給小瀧望，讓小瀧望印象深刻，直呼在海外旅遊時受到善心人幫助特別難忘。
超大杯的50元珍奶也掀起台灣網友熱議，有網友表示「只要在海外賣的台灣東西、絕對都很貴」、「或許日本的比較濃？就像泰國的奶茶一樣，濃縮搭配冰塊剛好」、「不過日本的人行道是台灣的三倍大，走在台灣的路上反而不會不安？」