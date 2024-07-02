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相隔23年！野生「鴨嘴獸阿公」與保育家重逢　順便創造長壽新紀錄

▲專家相隔23年，再度於野外遇見同一隻鴨嘴獸，直接刷新了紀錄。（圖／翻攝Ecology Australia）
▲專家相隔23年，再度於野外遇見同一隻鴨嘴獸，直接刷新了紀錄。（圖／翻攝Ecology Australia）

記者潘毅／綜合報導

真的是奇蹟！澳洲的國寶特有種「鴨嘴獸」，是世界上罕見的有毒哺乳類動物，但是牠的毒性卻未能逃離人類的濫捕，直到20世紀末才開始被保護。而近期這些保育作為，也得到了最好回報，因為有專家相隔23年，再度於野外遇見同一隻鴨嘴獸，直接刷新了紀錄。

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真實存在的奇異生物 ！鴨嘴獸的驚人身世

鴨嘴獸，一個擁有神奇能力和可愛外表的小動物，居住在澳大利亞的河流和湖泊中，用扁扁的像海狸的尾巴游泳，牠更是罕見的「卵生」哺乳動物，小鴨嘴獸孵化出來後，會喝媽媽分泌的乳汁，這些乳汁可不是從乳頭流出來的，而是從皮膚滲出來的，小鴨嘴獸會舔媽媽的肚皮來喝奶。

▲鴨嘴獸是一種相當特殊的哺乳動物，不但以「卵生」繁衍，身上還能產身毒素。（圖／翻攝Ecology Australia）
▲鴨嘴獸是一種相當特殊的哺乳動物，不但以「卵生」繁衍，身上還能產身毒素。（圖／翻攝Ecology Australia）
此外，雄性的鴨嘴獸還有毒刺，用來抵禦例如鷹、袋獾、蛇以及澳洲野犬等掠食動物的侵襲，不過，這個毒素對於人類不會致命，只會造成疼痛感。因此，讓鴨嘴獸數量銳減的最大天敵，反而是盯上他們皮毛的盜獵者，以及工業產生的塑膠套垃圾，套住牠們的頭部導致意外死亡。

綜合種種因素，野外生存的鴨嘴獸壽命大多都在10到12年，而人工復育飼養的個體，最多可達17年。目前鴨嘴獸被國際自然保護聯盟（IUCN）列為「近危」（Near Threatened）。

▲近年來澳洲積極保護鴨嘴獸的生存，但是人類生活製造的塑膠垃圾，池長成為奪走牠們生命的陷阱。（示意圖／翻攝Ecology Australia）
▲近年來澳洲積極保護鴨嘴獸的生存，但是人類生活製造的塑膠垃圾，池長成為奪走牠們生命的陷阱。（示意圖／翻攝Ecology Australia）
相隔23年的緣分！野生鴨嘴獸阿公與生物學家重逢

隸屬於澳洲鴨嘴獸保護協會（Australian Platypus Conservancy）的學者威廉，2000年時就在野外進行鴨嘴獸的生態調查與保育工作，當年他遇到了一隻公鴨嘴獸，並進行標記進行追蹤。

沒想到一晃眼就是23年過去，近期威廉在墨爾本郊區一條小溪調查時，又遇到了鴨嘴獸，沒想到一查看，竟然是23年前的那隻，這讓威廉感到相當振奮，因為這代表著這隻鴨嘴獸阿公成功躲避了天敵的攻擊，生存環境也得到了一定程度的改善，才能健健康康活到今天。

事實上，過去野生鴨嘴獸最長壽的紀錄，是在新南威爾斯發現的21歲母鴨嘴獸，沒想到這次紀錄能被鴨嘴獸阿公打破，也讓澳洲負責鴨嘴獸保育的專家們，打上了一劑強心針。

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