相隔23年！野生「鴨嘴獸阿公」與保育家重逢　順便創造長壽新紀錄

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鴨嘴獸，一個擁有神奇能力和可愛外表的小動物，居住在澳大利亞的河流和湖泊中，用扁扁的像海狸的尾巴游泳，牠更是罕見的「卵生」哺乳動物，小鴨嘴獸孵化出來後，會喝媽媽分泌的乳汁，這些乳汁可不是從乳頭流出來的，而是從皮膚滲出來的，小鴨嘴獸會舔媽媽的肚皮來喝奶。
此外，雄性的鴨嘴獸還有毒刺，用來抵禦例如鷹、袋獾、蛇以及澳洲野犬等掠食動物的侵襲，不過，這個毒素對於人類不會致命，只會造成疼痛感。因此，讓鴨嘴獸數量銳減的最大天敵，反而是盯上他們皮毛的盜獵者，以及工業產生的塑膠套垃圾，套住牠們的頭部導致意外死亡。
綜合種種因素，野外生存的鴨嘴獸壽命大多都在10到12年，而人工復育飼養的個體，最多可達17年。目前鴨嘴獸被國際自然保護聯盟（IUCN）列為「近危」（Near Threatened）。
相隔23年的緣分！野生鴨嘴獸阿公與生物學家重逢
隸屬於澳洲鴨嘴獸保護協會（Australian Platypus Conservancy）的學者威廉，2000年時就在野外進行鴨嘴獸的生態調查與保育工作，當年他遇到了一隻公鴨嘴獸，並進行標記進行追蹤。
沒想到一晃眼就是23年過去，近期威廉在墨爾本郊區一條小溪調查時，又遇到了鴨嘴獸，沒想到一查看，竟然是23年前的那隻，這讓威廉感到相當振奮，因為這代表著這隻鴨嘴獸阿公成功躲避了天敵的攻擊，生存環境也得到了一定程度的改善，才能健健康康活到今天。
事實上，過去野生鴨嘴獸最長壽的紀錄，是在新南威爾斯發現的21歲母鴨嘴獸，沒想到這次紀錄能被鴨嘴獸阿公打破，也讓澳洲負責鴨嘴獸保育的專家們，打上了一劑強心針。