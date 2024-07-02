陸海警強押台6人1船返中 海巡署馳援未果喊話儘速放人
澎湖籍「大進滿88號」漁船今（2）日晚間8時許在金門復國墩海域捕捉小管時，突遭2艘中國海警船靠近後強行登檢，並掌控船上通訊聯絡等，將6人1船押往中國，海巡署獲報立即趕抵現場馳援要求立即放人未果，最終為避免升高衝突，停止緊追，後續將由陸委會等單位協調，並呼籲陸方儘速釋放人船。
記者陳威叡／台北報導
對於中國海警強押台6人1船返中，海巡署說明表示，晚間8時14分，接獲澎湖籍「大進滿 88」漁船船主報案，其於金門料羅港東北東方 23.7（限制水域外 17.5浬、中線以西25浬），遭中國海警14057、14603 等2艘登檢扣押，海巡署立即調派線上10081艇（距案發現場14.3浬）、3505艇（距案發現場31.4浬）急速馳援，採攔截航線深入船隊中，試圖救援我國漁船，並增派10039艇緊急出勤前往協處。
海巡署指出，於晚間9時14分之際，10081艇遭3艘大陸海警船攔阻（距「大」船1.6浬、距晉江岸際5.4浬、陸方領海基線內2.9、距金門北碇13浬），我方立即向海警船廣播，要求立即釋放本國籍漁船，陸方則廣播要求勿干擾，另海巡署偵獲周邊尚有4艘大陸海警船往現場集結，海巡署10081艇及3505艇持續向陸方廣播要求釋放「大」船未果，為避免升高衝突，停止緊追。
海巡署說明，在晚間10時許，「大」船已遭陸方帶往圍頭港，「大」船被登檢位置距大陸晉江11.2浬，且為大陸伏季休漁期間，後續將由陸委會、漁業署透過兩岸管道協調陸方，並呼籲陸方勿政治操作，損害兩岸關係，儘速釋放人船。