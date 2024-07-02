美股早盤漲跌互見！投資人評估鮑爾最新談話 特斯拉大漲7％撐盤
美股2日開盤漲跌互見，美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）在歐洲央行論壇上演講時表示，有跡象顯示通膨正在降溫，但仍希望看到更多進展才有信心降息。投資人評估鮑爾話中含意，美股走勢不慍不火，截至寫稿時間為止，道瓊工業指數下跌16.21點、約0.041%；標普500指數下跌0.11點、約0.002％；那斯達克指數上漲18.22點、約0.10％；費城半導體指數上漲0.28點、約0.0051％。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《CNBC》報導，華爾街的心情跟著鮑爾的最新談話上下起伏，鮑爾先是肯定在控制通膨方面已經取得相當大的進展，但又補充說仍希望看到更多進展才有信心降息。整體談話內容延續之前基調，投資人感覺降息在望，但還是無法確定何時會真的開始降息。
而在個別股票表現方面，特斯拉（Tesla）在今日早盤大漲了7％，一吐上半年疲軟的怨氣，支撐了標普500指數的大盤。而輝達（Nvidia）則剛好相反，上半年表現搶眼，但在今日早盤下跌近2％，在上個月股價創新高之後，輝達已經跌了超過10％，成為近期大盤下行的驅動力。
根據《路透社》報導，分析師帕夫利克（Robert Pavlik）表示，通膨持續黏固、利率維持在高水準，隨著前總統川普重返白宮的可能性增加，可能會有投資人開始評估獲利了結的機會，調整自己持有的投資組合。
由於本週適逢美國獨立紀念日，週中美股將會休市一天，預期本週會是調整階段，交易量可能不會太大，市場靜待下一波行情。