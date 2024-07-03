Fed放鴿激勵！美股全數收紅　特斯拉漲破10%引領華爾街創紀錄

我是廣告 請繼續往下閱讀
加拿大黃及銀行資本市場部的卡爾瓦西納（Lori Calvasina）表示，由於經濟實力超過市場風險，標普500指數將在年底前創下新高。她將年底目標從5300點上調至5700點，這是華爾街最高點之一，儘管市場「有點超前」。
鮑爾放鴿
Fed主席鮑爾（Jerome Powell）在歐洲央行舉辦的中央銀行論壇上表示，聯準會在通膨方面取得相當大的進展。但他同時也表示，希望看到更多進展才有足夠信心開始降息。
鮑爾在央行論壇上表示，「我們再將通膨路將至目標水平方面取得很大進展。我們希望在開始放鬆政策之前，更有信心通膨率將持續下降至2%。」
週二公佈的就業報告數據顯示，職位空缺數量意外增加，打破勞動力市場放緩的趨勢，勞動力市場放緩被視為聯準會放鬆貨幣政策的關鍵。
數據顯示，截至5月底，美國雇主發布的招聘訊息比經濟學家預期的要多，略高於4月份的總數。雖然大量的職位空缺對工人來說是個好消息，但華爾街擔心，人才市場將帶來上行壓力關於通膨並迫使推遲降息。
華爾街目前正在為即將公佈的一系列經濟數據做準備。週五將公佈至關重要的美國非農就業數據。經濟學家預計，該報告將顯示僱主在6月份增加了約19萬5000個就業崗位，失業率維持在4%。
經濟學家托瑞斯（Jose Torres）認為，未來三個月的通膨報告對於投資者情緒和政策制定者轉向鴿派的時機都至關重要。他指出，「6月份通膨可能會繼續下降，但7月和8月的潛在結果尚不明朗，這引發了一個問題：聯準會需要多少個月的有利數據才會採取行動。」
焦點個股
特斯拉暴漲10.20%至每股231.26美元，寫1月10日以來最高，並引領市場創紀錄，這也是連續第六個交易日收紅，市值連勝期間飆升1433億美元。特斯拉報告稱，第二季交車量較去年同期減少4.8%，至44萬3956輛，超乎預期，緩解了Model 3/Y供應過剩的擔憂。
輝達下跌1.31%，是標普500指數最大拖累。LPL金融（LPL Financial）全球策略長克羅斯比（Quincy Krosby）表表示，輝達近期交易的波動模式令人擔憂，但她認為7月份可能會上漲，特別是如果經濟繼續以穩定的速度降溫的情況下
美股道瓊指數上漲 162.33 點，或 0.41%，收 39,331.85 點。
那斯達克指數上漲 149.46 點，或 0.84%，收 18,028.76 點。
費城半導體指數上漲 67.85 點，或 1.24%，收 5,544.99 點。
標普500指數上漲 33.92 點，或 0.62%，收 5,509.01 點。