降息有望？聯準會主席鮑爾樂稱「抗通膨有進展」　但仍需更多信心

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鮑爾在會議上表示，「我們已取得一些進展，而且正把通膨壓回我們的目標」。他強調，「最新（通膨）數據和前一項數據均顯示，我們正回到通膨降溫的道路上。我們希望在開始降息之前更有信心，看到通膨持續下降到2%。」
鮑爾發表談話之際，市場正緊盯聯準會與全球主要央行的一舉一動。目前通膨出現趨緩跡象，包括歐洲中央銀行（ECB）在內一些央行已慢慢開始降息。
鮑爾表示，「我只是想瞭解我們看到的這些水平是否真實反映了潛在通膨的情況，我們希望更加自信，說實話，因為美國經濟強勁……我們有能力慢慢來。」
儘管如此，鮑爾也承認，聯準會在政策討論中已進入一個敏感階段，通膨和就業目標的風險「已變得更加平衡」。特別是，一些備受關注的就業市場指標表明，美國經濟可能正接近一個階段，即進一步的通膨進展將涉及失業率上升的權衡，這種情況迄今為止美聯儲已避免。
一些聯準會官員已把就業市場提升成一個值得留意的問題。舊金山聯準銀行總裁戴莉（Mary Daly）上周表示，就業市場正接近轉折點，進一步放緩可能導致失業率上升。
全球其他央行已開始降低利率，包括歐洲央行和加拿大央行 (BoC)。不過拉加德在周一的演講中強調，歐洲央行還沒有足夠的證據顯示通膨威脅已經過去。
可能何時降息？
自去年7月以來，聯準會一直將其基準政策利率保持在5.25%至5.5%的範圍內，但官員們正在討論何時放鬆貨幣政策，因為通膨正接近央行2%的目標。
據聯準會偏好的個人消費支出價格指數，通膨仍比目標高出半個百分點以上，並在央行6月12日的政策聲明中被描述為「高企」。
然而，最新的通膨和整體經濟活動數據表明，價格壓力可能進一步緩解，投資者預計聯準會將在9月17至18日的會議上首次降息四分之一個百分點。
聯準會是否會按這一時間表行事還是會更推遲，這將取決於即將發佈的就業和通膨報告，包括週五發佈的6月月度就業報告和7月11日發佈的6月消費者價格指數。