潘若迪爆切了小15歲妻！友人這句話露餡 13年婚姻觸礁本人回應了
60歲「亞洲有氧天王」潘若迪常登上各大綜藝節目，笑果十足，受到觀眾喜愛。2011年他和小15嫩妻Kiki結婚，並育有一女兒，近日卻傳出兩人13年的婚姻出狀況，而一家三口最後同框畫面在去年4月，潘若迪本人則否認傳言，「不可能！」
記者薛羽彤／綜合報導
據《鏡週刊》報導，圈內流傳潘若迪與Kiki其實早已離婚，有次友人在聚會上忘記Kiki的名字，便說出「潘若迪前妻」來稱呼Kiki，兩人離婚消息也因此在朋友圈傳開，事後求證潘若迪身邊好友，大家都否認聽過離婚傳言。潘若迪和Kiki最後一次公開同框，是去年4月女兒生日聚會上，對此，潘若迪經紀人否認傳言，潘若迪本人也強調「不可能，不要道聽塗說！」
事實上，潘若迪和Kiki相差15歲，當年兩人交往8個月就閃婚，據悉曾遭到Kiki家人反對，岳父還曾告誡他「婚後不要賭跟包養小老婆。」而潘若迪曾在節目上抱怨老婆婚後有小孩，晚上還是喜歡跟朋友外出、喝酒，他無奈表示：「別人家都是老公出去喝，我們家則是老婆出門，我留在家顧小孩。」當了人夫後，他也曾分享過婚姻之道，「睜一隻眼閉兩隻眼，你想要活得久一點，你就把眼睛閉起來，你真的想要活久一點，把耳朵戳聾，你想要過好日子你就，惦惦。」