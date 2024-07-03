中國海警押「大進滿」！海巡派3艇馳援喊話放人 激烈對峙過程曝
澎湖漁船「大進滿88號」2日晚間前往金門外海作業，突遭中國海警船靠近強行登檢扣押後，海巡獲報後派出3艇馳援，不過廣播要求釋放漁船未果，隨後另4艘中國海警船集結與我方海巡艇周旋，為了避免升高衝突，停止緊追。最終漁船被押往中國圍頭港。該漁船船東受訪時無奈表示，「要拿錢放人，還是怎樣，也不知道」，船東也透露，過去中方都會先採驅趕方式，第一次遇到這樣的情形。
記者孫唯容／綜合報導
湖漁船2日晚間在金門北碇島東北21浬捕撈小管，突然遭中國海警14057、14603 等2艘登檢扣押，消息傳出後，海巡就近派出線上10081艇、3505艇、 10039艇急速馳援，直到當晚9時14分許，10081艇遭3艘大陸海警船攔阻，距離「大」船1.6浬、距晉江岸際5.4浬、中方領海基線內2.9浬、距金門北碇13浬。
當下我方立即向海警船廣播，要求立即釋放本國籍漁船，陸方亦向我方廣播喊話，要求勿干擾，另本署偵獲周邊尚有4艘大陸海警船往現場集結，為避免升高衝突，停止緊追。
直到晚上10時，「大進滿 88」已遭中國海警船帶往圍頭港，後續調查為大陸伏季休漁期間，後續將由陸委會、漁業署透過兩岸管道協調陸方，海巡署呼籲陸方勿政治操作，損害兩岸關係，儘速釋放「大」船人船。
此外，「大進滿88號」船東受訪時指出，案發當時，現場40、50艘在場，突然被中國海警船無預警登檢扣押，之前都會先採驅趕方式，第一次遇到這樣的情形，船已經被押去大陸，現在還沒收到通知，更無奈表示「是要拿錢放人，還是怎樣，也不知道」。