涮乃葉、肉多多地位不保了！對手449元水準太高　老饕全改吃這間

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過去在台灣只要講到平價火鍋吃到飽連鎖店，大部分人都會鎖定「涮乃葉」或者「肉多多」、「千葉火鍋」等等，然而最近有許多部落客以及老饕在社團分享「涮樂和牛」食記之後，讓「涮樂和牛」的聲量瞬間在網路爆棚，不少沒聽過、沒吃過的人都大感興趣。
值得一提的是，「涮樂和牛」正是「馬辣國際餐飲集團」底下的一個品牌，和馬辣、新馬辣、夯下去和牛燒肉等知名品牌都是夥伴關係。目前「涮樂和牛」全台灣一共有3家分店，都是位於北部地區，分別為台北西門町旗艦店、基隆店以及新竹經國店，然而即便開在北部，但其價位仍然以驚人CP值回饋給顧客，成功擄獲眾多老饕的心！
涮樂和牛西門旗艦店開箱！自製丼飯、和牛握壽司超絕
而《NOWnews》記者因被眾多人推薦「涮樂和牛」，上週末與友人一同相約到「涮樂和牛台北西門町旗艦店」用餐，當天是平日晚餐時段，由於第一次用餐，打開菜單發現晚餐最便宜價位是499元，就能享用4種肉品；599元就有7種肉品可以吃，而最貴價位則是1049元，可以吃到14種肉品，還包括日本國產和牛F1，而且平日午餐來吃的話只要999元，更別說其他像是最低價位只要449元就能享用，CP值真的有料！
食材部分，涮樂和牛的火鍋料以及蔬菜區提供兩大冰櫃取用，該有的手打滑類、各種手工燕餃以及蔬菜應有盡有，整個冰櫃超過50種食材任君挑選！除此之外，飯區有提供「松露野菇炊飯」還有「自製丼飯」可以選擇，丼飯口味有壽喜燒豚丼或者是和牛咖哩，三種飯類記者一行人都有嘗試，都相當的好吃，和牛咖哩是真的有肉塊，吃起來非常過癮。
最值得一提的是，由於我們選擇的是頂規用餐方案，因此還能享用「和牛握壽司」吃到飽，朋友光是和牛握壽司一個人就獨享8貫，單點一貫就要120元的和牛握壽司，在此可以實現吃到飽自由還能大回本！漂亮的油花搭配店員現烤的火侯，入口即化的口感，讓同行友人一致好評的通過。肉品部分，日本國產和牛F1不膩且軟嫩，讓人忍不住一盤接一盤！
涮樂和牛真實評價！同價位對手比拼「受到威脅」
整體來說，「涮樂和牛」的食材多元性不見得有贏過許多同價位的店家太多，但是其價位區間，跟其他差不多價位的鍋物選擇上，同行三位友人打出一致的評價，都是「涮樂和牛」勝出，接著是「涮乃葉」，最後才是「肉多多」，「千葉火鍋」雖然也是平價火鍋吃到飽，不過性質又稍微不相同，因此沒有列入比較。
而記者本身，內心的評價則是「涮樂和牛」>「涮乃葉」>「肉多多」，涮乃葉在過去平價火鍋市場獨佔鰲頭，但自從開始漲價之後，CP值略為下降，像是「涮樂和牛」想吃到安格斯黑牛的話，選擇599元方案就能吃到；不過「涮乃葉」則是要690元才能吃到，在兩間的自助吧提供菜色平分秋色、各有特色的情況，明顯價位上「涮樂和牛」略勝一籌，確實也讓人會想要回訪。未來「涮樂和牛」是否會進軍南部，衝擊平價火鍋吃到飽市場，都讓人期待。
🟡馬辣「涮樂和牛」
📍分店：台北西門旗艦店、基隆店、新竹經國店
📍平日午餐時段11：30-16：00
費用：449元／549元／649元／749元／999元
📍平日晚餐時段16：01-24：00
費用：499元／599元／749元／799元／1049元
📍例假日11：30-24：00
費用：499元／599元／749元／799元／1049元
溫馨提醒：第二種價位開始就有「安格斯黑牛」可以吃；第三種價位可以獲得「一貫和牛握壽司」並且「有海鮮可點」；從第四種價位開始增加「和牛握壽司吃到飽」、兩款「黑毛和牛」吃到飽；最高規格價位有「日本國產和牛F1」、「美國極黑和牛」吃到飽，加上超肥美「巨大海虎蝦吃到飽」。