睽違4季！特斯拉Q2交車量優於市場預期　股價連6紅、昨暴漲逾10%

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針對第二季呈現年減，特斯拉這次並未進行任何說明，市場認為是因為削價和獎勵措施未能提振老舊車型需求，加上來自中國的競爭對手勢力擴大。
而為什麼這次雖然呈現衰退，但市場依舊買單呢？主要就是因為特斯拉第一季表現真的嚇到市場了，第一季交車量年減8.5%、來到38萬6810輛，是2020年以來的首次出現年減。幾週後特斯拉財報顯示獲利年減 13%，「主因平均售價下降」。而第一季交付量銳減的原因，被歸咎於美國費利蒙工廠Model 3新產線的磨合，以及因紅海危機、柏林工廠縱火案造成的停工。
而這次特斯拉第二季交出的成績單優於市場預期，也緩解市場對於Model 3、Model Y供應過剩的擔憂。而這次也是過去四季以來，特斯拉交付量首次超越市場預期，超出幅度也是從2021年第四季度以來最大的。
特斯拉今年提供一系列折扣和其他激勵措施，試圖刺激銷售。在中國，特斯拉目前提供零息貸款，以激勵客戶在7月31日之前購買Model 3或Model Y。根據他們2023年的財報，特斯拉的中國獲利達217.5億美元，占總銷售額的22.5%，也因此可以看出他們試圖透過中國市場來挽救買氣。
第二季交付車量數據也激勵特斯拉昨日股價大漲10.2%、來到231.15美元。