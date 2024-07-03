台灣「低調行業」月薪10萬！高中畢業就能做　工作內容眾放棄應徵

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「基本上高中畢業就能夠當駕訓班教練了，不過抗壓性要蠻高的，會遇到各種天兵學生，沒有底薪靠人頭在撐」、「我個人是覺得沒事不要去當駕訓班教練，工時是真的很長」、「很多人做沒多久就離職了，人頭不夠又沒底薪的話，根本無法活」、「我伯伯以前是駕訓班教練，收入不會入不敷出，但一天的工時會蠻長的。」
低調行業「駕訓班教練」月收入10萬！同行薪資級距差很大
《NOWnews》記者也實際訪問到台北「華豐駕訓班」的劉昆豪教練，他向記者透露，自己的年薪大約落在150萬，等同一個月的薪水超過10萬，因不知道駕訓班教練的薪水如此之高，記者感到有些驚訝。不過，劉昆豪教練表示：「不過這也要看教練個人的造化，這一行的薪資級距其實非常高，有些人一個月只領2萬多、4萬多。」
劉昆豪教練說明：「一般來說，駕訓班都是沒有底薪、以人頭來計算薪資，以自己待的華豐駕訓班來說，考自排的學生1人獎金2500元、手排學生1人2700元，如果是被學生指定成為教練的話，還會有指定獎金1500元，因此教練打好口碑非常重要，如果說今天這個教練脾氣差、都沒有人指定的話，其薪水就不會這麼高。除此之外，就是該教練教導學生考照率超過85%通過的話，每一個學生都還能再拿100元獎金。」
門檻較低「一堆人不敢應徵」！王牌駕訓班教練評價超猛
劉昆豪教練也坦言：「雖然駕訓班教練的工作入行門檻比較低，不過因為工時比較長的緣故，讓多數人不敢貿然加入，有些人因為無法累積口碑，薪水太低，甚至做沒多久就不做了。以自己來說從早上6：20就開始接學生，雖然中間有休息時間，但到了旺季時幾乎整天都是全滿的狀態，一整天下來難免也疲累，不過他也非常感謝公司體恤員工，擁有豐富的獎金制度以及超時獎勵金。」
而《NOWnews》記者去年考取汽車駕照時，就是上網爬文找到劉昆豪教練，到現場報名更是發現一堆初學者超多指定劉昆豪教練。「華豐駕訓班」是記者少數看過Google評價高達4.9顆星的駕訓班，在評論當中「劉昆豪」教練的評論非常多，各個都是5星好評不誇張，記者最後也考照一次就過關！劉昆豪教練耐心教學，讓他在業界累積大量好口碑，學生口耳相傳都找他學開車。雖然工時較長，但劉昆豪教練也笑說：「看著學生能順利過關，自己也會有滿滿的成就感，再累都能讓自己堅持在駕訓班這行繼續努力。」