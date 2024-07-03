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巴黎奧運「台灣最速男」楊俊瀚不缺席！確定取得男子200公尺資格

▲「台灣最速男」楊俊瀚在全運會挑戰100公尺五連霸。（資料照／中華奧會提供）
▲「台灣最速男」楊俊瀚在全運會挑戰100公尺五連霸。（資料照／中華奧會提供）

記者黃建霖/綜合報導

根據報導，「台灣最速男」楊俊瀚確定拿下巴黎奧運男子200公尺參賽資格，世界田徑總會今（3）日更新奧運積分排名，取前48名參賽，楊俊瀚排在第46，確定連兩屆能在奧運舞台上獻技。

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楊俊瀚是我國田徑項目的指標性人物，過去在雅加達亞運200公尺項目上拿過銀牌，也是我國100公尺和200公尺短跑的紀錄保持人。上屆東京奧運他有參加100公尺項目，本屆則是獲得200公尺參賽資格。

目前中華代表隊本屆奧運在田徑項目上的參賽者有跳遠的林昱堂、400公尺跨欄彭名揚，以及張博雅以女生保證資格獲選。楊俊瀚今天也加入他們的行列

楊俊瀚小檔案（資料來自中華奧林匹克委員會）

姓名：楊俊瀚

職業：臺灣田徑運動員，專攻短跑，有「臺灣最速男」之稱。

出生：花蓮縣玉里鎮阿美族人（阿美族名： Futing ），目前就讀國立臺灣體育運動大學。曾擔任 2014 年青年奧運及 2017 年夏季世界大學運動會開幕典禮中華台北隊的掌旗官。

成績：2017 年 8 月 24 日，夏季世界大學運動會田徑男子 100 公尺決賽，20 歲的楊俊瀚以 10.22 秒獲得第一名，替中華台北拿下睽違 26 年的世大運田徑金牌。

楊俊瀚於 2018 年亞運代表中華隊參與男子 100 公尺、 200 公尺及 4×100 公尺接力，其中楊俊瀚在男子 100 公尺比賽晉級決賽，雖然楊俊瀚以 10.17 秒（ W：+0.8 ）的成績排名第五而無緣奪牌，然而楊俊瀚已是繼 1966 年蘇文和與 2002 年蔡孟霖之後，中華隊史闖進男子 100 公尺決賽的第三人。

而在男子 200 公尺決賽則以 20.23 秒（ W：+0.7 ）打破個人紀錄及臺灣紀錄，雖以 0.002 秒差距敗給日本選手小池祐貴，僅獲銀牌，不過已是臺灣首位贏得男子 200 公尺獎牌的選手。

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