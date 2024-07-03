NBA／Kemba Walker宣布退役！年僅34歲　保有黃蜂隊史多項紀錄

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Walker上賽季效力於歐洲聯賽的摩納哥隊，他生涯為黃蜂隊效力了8個賽季（2011-19），為波士頓塞爾提克效力了２個賽季（2019-21），為紐約尼克（2021-22）和達拉斯獨行俠 (2022-23) 各效力1個賽季。
儘管重回NBA的機會不高，但聽聞Walker宣布退役還是有些突然，他在個人社群網站上寫道：「籃球為我所做的一切超出了我的想像，我非常感謝我所經歷的這段奇妙的旅程。至此，我在這裡宣布我正式退出籃球比賽。」
「這一直是個夢想。當我回顧過去時，我仍然不敢相信我在職業生涯中所取得的成就。」34歲的Walker近年因為膝蓋問題缺席了很多比賽，在2021-22賽季只為尼克打了37場比賽，之後一季則只為獨行俠打了9場比賽。
Walker曾是得分高手 連5季場均至少20分
Walker是黃蜂隊隊史的得分紀錄保持人，而且在上場次數、助攻數和抄截數上排名球隊前3，同時還保持著球隊三分球命中數和出手數、投籃命中數和出手數以及罰球出手和罰球命中數等紀錄。
在12年的NBA職業生涯中，Walker場均得到19.3分，一度連續5個賽季場均得分至少20分。NCAA生涯更是輝煌，曾憑藉一己之力幫助康涅狄格大學在 2011年賽季取得了驚人的成績，並奪得了 NCAA冠軍。