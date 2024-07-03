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孫安佐登SWAG直播倒數！合體陳沂先嗨曝「測槍片」預告

▲孫安佐（左）將在成人平台SWAG合體陳沂，事先在IG限動曝光「試槍片」預告，到底尺度會如何網友都等著看。（圖／翻攝孫安佐IG、陳沂臉書）
▲孫安佐（左）將在成人平台SWAG合體陳沂，事先在IG限動曝光「試槍片」預告，到底尺度會如何網友都等著看。（圖／翻攝孫安佐IG、陳沂臉書）

記者林奕如／綜合報導

藝人孫鵬、狄鶯的愛子孫安佐近期爭議不斷，先是在泰國呼麻鬧事被逮，之後又和朱姓經紀人持瓦斯火槍前往信義區，遭到警方搜索帶回，最終以30萬元交保。他今（3）日晚上將登上成人平台SWAG，和網紅陳沂合體直播，事先在IG限動曝光「試槍片」預告，顯然對於直播相當期待。

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孫安佐在個人IG上連發多則限時動態，興奮和掌鏡友人互動，並且反覆測試槍枝，中途還灌了瓦斯，預告7月3日晚上7點半直播，之後窗口私訊提醒他，他發現時間錯誤，更改為晚上9點半，並且標註了SWAG的官方帳號，十分有誠意打廣告。

▲資深藝人狄鶯與孫鵬的兒子孫安佐，近日因手持瓦斯火槍現身信義區被捕，最後以30萬元交保，限制住居並責付孫鵬。（圖／孫安佐IG）
▲狄鶯與孫鵬的兒子孫安佐受爭議，近日因手持瓦斯火槍現身信義區被捕，最後以30萬元交保，限制住居並責付孫鵬。（圖／孫安佐IG）
陳沂自稱是「滋事型網紅」，說話直率嗆辣，曾喊話「孫安佐要來上SWAG嗎？可以合法光屁屁喔！」她在6月27日直播中預告，邀請「孫姓網紅」一起同台，還比出孫安佐最常比的《咒術迴戰》領域展開的手勢，SWAG平台證實就是孫安佐。

孫安佐將登上成人平台SWAG，引來網友熱烈討論，據了解，直播話題將圍繞在他最愛的「軍用武器」，他也說，跟父母關係、動漫劇情等話題什麼都能聊，唯獨對泰國被下蠱一事不提。他平常都有在健身，是否人來瘋被拱秀腹肌或是露屁屁，都成為關注焦點。

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