中共介入台灣政論？吳子嘉不忍開告他涉「內亂罪」 逼爆料者現形
《自由時報》日前報導，有中國大陸《新華社》駐台記者「盯梢」台灣政論節目，引發爭議，陸委會會同文化部、NCC要查，但陸委會竟稱「找不到爆料者」，調查遇到困難。《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨（2）日下午委託律師提出告訴，稱對岸記者趙博在攝影棚盯哨，已構成脅迫行為，且節目是配合國台辦而為，因此檢舉涉嫌內亂罪。
記者余祥／台北報導
郭正亮2日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，直覺上東森提告的對象應該是自由時報、文化部跟陸委會，但東森高層可能另有考慮，民不與官鬥，所以就沒看到劉寶傑和東森沒提告，「但吳子嘉就不服了，他認為沒有提告是不對的，要查明真相，可吳子嘉不是當事人，所以就把名義拉高，拉到維護台灣的主權、安全，對趙博進行缺席審判，就可以要求這些人出庭，要求自由時報、文化部陸委會都出庭」。
郭正亮直言，「民進黨這樣對東森就有下馬威的味道，就是你總統大選支持侯友宜，現在選舉結束了，你要搞清楚是我在執政，而東森接下來還要跟政府相處了，所以就會決定息事寧人」；而吳子嘉非常聰明，因為知道他用記者會、政論節目不夠，要留下司法的證據，所以他就提告，讓趙博、新華社列為缺席審判的對象。