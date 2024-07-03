美債殖利率續居高位！分析師：把握現在切入　另曝「加碼」時機

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分析師謝晨彥今（3）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，從客觀的角度看，美國的升降息是由聯準會在主導，是中立的決策單位與決定標準，目前影響升降息的消費者物價指數（CPI）、個人消費開支（PCE）、製造業採購經理人指數（PMI）等數字表現佳，且近期美國聯準會主席鮑爾在西班牙的公開演講中談及「通膨控制得不錯」，故市場認為9月、12月降息的機率大幅度攀升，即便從短線上來看，美債價格往上，但假設9月順利降息，現在是很好的切入時機。
他認為，再一次加碼的時間點，或許會在11月，因為若川普真的選上，殖利率必定會再重新反彈，可是畢竟聯準會是中立的，不會因為誰當選總統而影響決策步調，且川普調升關稅一事能否過關，以及即便其調升關稅，會不會真的引發通膨，都仍是未知數。有鑑於此，若12月也順利降息的話，等同美國正式進入降息循環，如此看來，現在是切入進場的機會，10月、11月則是加碼的好時機。
想要入場投資美債，可以買美債ETF或是直接認購美債，但是認購美債對一般投資人來說不太容易，其單筆的額度門檻相當高，建議可直接從美債ETF入手，較為單純，也可設定定期定額。
謝晨彥提醒，美債違約機率趨近於零，故信用風險非常低，但美債並非是「無風險的投資」，跟定存相比，定存不會有本金上的損失，但美債價格會有波動，仍然會有拿回的本金較少的風險。總結來說，美債不會倒閉，所以沒有違約風險，但不代表沒有投資的損益風險。