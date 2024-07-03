洋基「法官」Judge三冠王！本季32轟出爐　領先大谷翔平6發全壘打

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近期狀況低迷的Luis Gil此戰遇到控球問題，前3局沒讓對手敲安，第4局先被紅人球星Elly De La Cruz敲三壘安後，對手靠滾地球送回1分。第5局他丟觸身球後，又被Will Benson敲2分砲失分，Luis Gil再丟觸身球後被換下場，由Caleb Ferguson接替投球，但他一上來就被lly De La Cruz轟出2分砲，紅人單局進帳4分。
洋基打線在6局下反攻，Gleyber Torres敲t出適時安打追回1分，接著Ben Rice敲二壘安打攻回2分。第7局Aaron Judge敲出陽春砲，砲轟左投Sam Moll，幫助洋基追到1分差。但洋基打線未能再拿分，最後吞下近8戰第6敗。
Aaron Judge這發全壘打，是相中對手偏低的伸卡球，擊球仰角25度，擊球初速181公里，飛行距離116公尺，以這樣來看，他有機會創造單季60轟的紀錄。
Aaron Judge的手感發燙，目前打擊率3成21，32轟，83分打點，是美聯「三冠王」，比下洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，大谷目前3成18打擊率，26轟，62打點。而美聯守護者隊的Steven Kwan，打擊率3成62，但規定打席不夠，因此，暫時無法站上打擊王寶座。