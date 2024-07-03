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晶華栢麗廳晚晚餐買一送一　居酒屋料理「海鮮丼、漢堡排」吃到飽

▲台北晶華酒店栢麗廳推出「仲夏居酒屋」活動，即日起至8月31日將有豪華海鮮丼、和牛漢堡排、炙燒紅蝦海膽握壽司等奢華下酒菜，且週一至週四晚間八點後用餐可享買一送一。（圖／台北晶華提供）
▲台北晶華酒店栢麗廳推出「仲夏居酒屋」活動，即日起至8月31日將有豪華海鮮丼、和牛漢堡排、炙燒紅蝦海膽握壽司等奢華下酒菜，且週一至週四晚間八點後用餐可享買一送一。（圖／台北晶華提供）

記者葉盛耀/綜合報導

去年台北晶華酒店地下三樓三燔本家推出「夏日居酒屋」活動受到歡迎，今年攜手栢麗廳一同推出「仲夏居酒屋」活動，即日起至8月31日，兩家餐廳皆吃得到居酒屋料理。栢麗廳自助餐檯上將有高檔的豪華海鮮丼、和牛漢堡排，以及炙燒紅蝦海膽握壽司、酥炸軟殼蟹、炭烤魷魚七味燒、鰻魚串燒等頂級下酒菜，而三燔本家也首次推出豪華「夏」酒菜。且週一至週四晚間八點後(晚晚餐時段）於栢麗廳用餐可享買一送一優惠(服務費無折扣)，三燔本家則全時段享日本ASAHI啤酒買一送一、獺祭清酒系列第二瓶半價。

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負責規劃此次「仲夏居酒屋」菜色的栢麗廳主廚張明志表示，國人對於居酒屋的菜色並不陌生，為了一新耳目與味蕾，特別在大家耳熟能詳的菜色之外，加入全新「小缽」料理，以小型器皿盛裝滋味厚重的醃漬蔬菜或海鮮，適合下酒又開胃。栢麗廳的「小缽」料理有橙醋鱈魚肝、鹽煮枝豆、甘露黑豆栗子、紫蘇沢庵漬、鮮魚南蠻漬與鮭魚卵柚子醬油漬等選擇，酸香鹹鮮各有特色。

另外將有高檔的豪華海鮮丼，還有標榜選用日本和牛製作出的漢堡排，通通都可無限量供應。餐廳還準備了「Suntory 三得利啤酒」、「ASHAHI 朝日啤酒」、「KIRIN 麒麟啤酒」及「ORION奧利恩啤酒」等日本四大啤酒讓食客在享用美食之餘、盡興暢飲，為夏日餐敘歡樂助興。

▲台北晶華酒店栢麗廳推出週一至週四晚間八點後用餐，可享買一送一優惠(服務費無折扣)。（圖／台北晶華提供）
▲台北晶華酒店栢麗廳推出週一至週四晚間八點後用餐，可享買一送一優惠(服務費無折扣)。（圖／台北晶華提供）
栢麗廳各餐期價格：平日早餐880元、午餐1,580元、下午茶1,080元、晚餐1,680元；假日早餐880元、午餐1,980元、下午茶1,280元、晚餐1,980元(含星期五)。週一至週四晚間八點後於栢麗廳用餐可享買一送一優惠(服務費無折扣)，

三燔本家的「仲夏居酒屋」菜色重點放在洪睿呈主廚親自製作的一夜干料理上，包括肉質細緻的網走喜知次、香甜的午魚、以及豐腴的黃魚，都可以透過一夜干方式美味上桌，值得一提的還有主廚現做拿手的燒烤料理，洪主廚特別挑選日本各地漁港的當令漁獲，透過純熟的碳烤手法展現海味的鮮香，推薦的菜色包括炭烤薄鹽鯖魚、釧路秋刀魚椒鹽燒、神戶烏賊辣味噌燒等，單點每道200元起。

▲三燔本家全時段享日本ASAHI啤酒買一送一、獺祭清酒系列第二瓶半價。（圖／台北晶華提供）
▲三燔本家全時段享日本ASAHI啤酒買一送一、獺祭清酒系列第二瓶半價。（圖／台北晶華提供）
茹曦酒店Sunny Buffet也於七月～八月推出全新德式料理吃到飽饗宴，德國豬腳、炸豬排、巴伐利亞烤雞全都能吃到飽。餐價假日下午茶980元+10%、平日午餐和晚餐1,080元+10%、假日午餐和晚餐1,280元+10%。除了推出新菜單外，同時針對團體聚餐需求規劃 「團體訂位專案」，10人以上平日午餐和晚餐時段每人1,000元、80人(含)以上享最優惠價每人980元，而假日則需每人再加價200元。網友還分享若是使用壽星優惠，最低只要每人890元，就能吃到。

▲茹曦酒店Sunny Buffet於七月至八月推出全新德式料理吃到飽饗宴，德國豬腳、炸豬排、巴伐利亞烤雞全都能吃到飽。餐價最低是假日下午茶980元+10%。網友還分享使用壽星優惠，最低只要每人890元，就能吃到。（圖／茹曦酒店提供）
▲茹曦酒店Sunny Buffet於七月至八月推出全新德式料理吃到飽饗宴，德國豬腳、炸豬排、巴伐利亞烤雞全都能吃到飽。餐價最低是假日下午茶980元+10%。網友還分享使用壽星優惠，最低只要每人890元，就能吃到。（圖／茹曦酒店提供）
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