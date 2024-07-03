我的孩子變「豬八戒」！要求刪粉團照 托嬰中心換貼圖惹怒家長
一名台中家長在爆料公社發文，指她去年與托嬰中心解除契約，要求托嬰中心刪除小孩在粉絲團裡的照片，卻遭托嬰中心網路霸凌，將小孩的臉部放上「豬八戒」的貼圖。家長怒極提告，但檢方不起訴處分，投書社會局也只要求業者改善。社會局今（3）日回應表示，相關團體照均已以去識別化方式處理。
記者顏幸如／台中報導
這名家長表示，今年11月16日她與位於北屯區的私立托嬰中心解除托育契約，同時要求托嬰中心將臉書粉絲團裡兒子的照片刪除。由於有些粉絲團照片是數人一組，托嬰中心不願意配合，雙方鬧僵後托嬰中心報警，警察建議她寄存證信函，但寄了之後，托嬰中心不但沒刪照片，還把她兒子照片全加上「豬八戒」貼圖。
家長怒問「這個不是霸凌，什麼是霸凌？」她氣得提出告訴，並向社會局投訴，上月27日收到檢方的不起訴處分書，社會局也僅回覆針對使用兒童肖像權事宜，已協調該托嬰中心將孩子的個人照自該臉書撤除，團體照則以馬賽克臉部方式重新上傳。
社會局兒童托育科科長楊惠如表示，收到投訴後立即致電托嬰中心協調，目前幼兒個人照片已撤除，至於團體照則以去識別化方式處理。《NowNews》記者在該托嬰中心網站搜尋，發現部份「豬八戒」貼圖已被改為霧面馬賽克。