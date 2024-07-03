中國海警擴大執法 海巡署提醒：伏季休漁期避免至中方水域捕魚
澎湖漁船「大進滿88號」昨日晚間前往金門外海作業，突遭中國海警船靠近強行登檢扣押，海巡獲報後派出3艇馳援未果，連人帶船被帶回中國大陸偵辦。海巡署今（3）日證實「大進滿88號」是在中國伏季休漁期間在中國領海內遭到中國海警登船攔檢，從民國92年至今共有17艘台灣漁船遭到中國海警以違反「伏季休漁」規定遭到查扣，提醒我方漁船在中國伏季休漁期間勿前往中方海域捕魚。
記者呂炯昌／台北報導
海巡署今日上午舉行記者會說明澎湖籍「大進滿88號」漁船救援過程，海巡署副署長謝慶欽一開頭報告本案背景表示，中國海警發布「海警三號令」後，在各處聲勢狀況變多、動作變大，今年異於以往，在伏季休漁期間強勢執法，已發布案例驅離外籍漁船138艘次、登檢14次，查扣1船10人，昨日中國海警也在釣魚台海域騷擾中國漁船。
海巡署表示，中國自5月1日宣布進入伏季休漁期，事發地點距離晉江鎮深滬市11.5海浬，希望中方說明登檢原因。海巡署強調，本案發生地點確實位於陸方水域內、我方禁限制水域外，將請主管機關持續向漁會宣導，於中方伏季休漁期避免至中方水域作業。
海巡署提到，從92年至今，中國公務船以違背「伏季休漁」規定理由查扣我方漁船計有17艘，不含本次「大進滿88號」，其中11艘於繳清罰款後釋放，6艘現場協商後由我方帶回。
根據中國農業農村部網站指出，從5月1日12時開始，中國渤海、黃海、東海及北緯12度以北的南海（含北部灣）海域全面進入海洋伏季休漁期，全國近12萬艘海洋捕撈漁船和捕撈輔助船回港休漁；沿海各級漁業漁政、海警、公安部門要堅持強弱項、補短板、抓要害、重實效，全面做好伏季休漁監管工作。