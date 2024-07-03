特斯拉股價暴漲10%！陸行之提6看法：「這款車」賣得不錯助攻營運
特斯拉2日股價大漲10%，帶動那斯達克綜合指數和標普500指數周二再創新高，表現相當亮眼。這也讓知名半導體分析師陸行之今（3）日提出6點看法，認為特斯拉能繳出漂亮成績單，主要是受惠新款Model 3銷售成績優異，第2季銷量比產量多出3.3萬台，也降低了之後殺價清庫存的壓力。
記者魏妤庭／台北報導
特斯拉昨日公布第2季交車約44.4萬輛，優於華爾街預期的43萬輛，尤其以Model 3、Model Y的交付量最多，達到38.7萬輛。陸行之表指出，今年第2季賣出44.4萬輛、季增15%，雖然年減5%，但銷售表現高於預期，推論應是新款Model 3賣得不錯，加上一些零利率促銷方案所致。
不過，陸行之指出，其他車款如S、X、Cybertrucks才賣出2.16萬台，這應該低於市場預期，他納悶表示，「怎麼感覺最熱門產品Cybertrucks，季跟季比都沒有什麼增加」。
此外，陸行之提到，Energy storage在二季度佈署爆增到9.4GWh，季增132%、年增157%，這樣加起來今年第2季營收有機會超過245億元，高於市場預期的239.8億元。但中國市場二季度銷量季增10%，全球季增15%，顯示特斯拉在中國市場還是被卷得無法伸展開來。
陸行之認為，Energy storage的毛利率比電動車毛利率高出6ppts，但不知道對今年第2季整體毛利率提升是否有小小的幫助。