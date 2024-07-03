名家論壇》吳崑玉／小謝的最後一個春天

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問題是，柯P會真心全意挺謝國樑嗎？是個問號。雖然柯P公開說會挺謝，但實際上會真心用力下去挺嗎？黃珊珊已在基隆設服務處，這是個保險設計，謝如果倒台，黃珊珊可以接棒選。問題是，如果小草們覺得黃不錯，豈不是先得罷掉謝才會有黃？「黃鼠狼給雞拜年」、「當面說好話，背後下毒手」這事兒，黃珊珊也許做不出來，但柯文哲和黃國昌絕對做得出來。而且八字才剛有一撇，謠言已傳到滿天滿地，這對謝絕對是個嚴重內傷。據傳，謝國樑最近有去找前民眾黨秘書長謝立功吃飯，但謝立功已與民眾黨中央鬧翻，這個「謝謝再連絡」能有多少效用，相當存疑。
說實話，謝國樑的仇恨值沒那麼高，掃到颱風尾只能算他倒楣。罷樑行動一路走來，進行得並不順利，市府的干擾行動也無所不在，第二階段連署可能過不了關。問題是立法院的濫權法案引發了青鳥行動，大批小草成了「回頭草」，滿腹憤怒情緒找不到出口，謝國樑本已戴著鋼盔趴在地上低調一陣，卻在最後一刻被砲火掃到，兩個禮拜活活多出至少一萬份連署。
朱立倫說連署都是名冊拿來抄一抄，那是夫子自道矣，國民黨主導的連署最愛抄名冊，照我們自己經歷過的，連續幾十張字跡筆墨完全一樣的，打電話去人已經過世的，大概最少有1/10連署書都不能用，那還是總統連署，要貼身份證影本的狀況，公投那種連署的狀況更加慘烈。說實話，綠營來的連署書比較可靠，就算是動員的，也是真人填寫的。所有連署都會有兩個波峰，一在開始連署初期，一在截止收件之前。前者來自於熱情，後者來自於恐懼，怕連署不夠，所以全部跳出來簽名。照現在4萬份連署書的狀況看，罷免投票由連署人一票拉一票，翻倍是有可能的，那就有8萬票潛力，過門檻是有機會的。
小謝要怪，也只能怪立院黨團和黨中央不長眼。一是強推國會濫權法案引犯眾怒，柯粉被打掉一半，這5萬8打一半約3萬，加上綠營原本7萬，是有可能超過謝的當選票數，就算修了選罷法還溯及既往也沒用。二是徐巧芯沒事亂喊，升高衝突，轉移仇恨值，原本不出來的，現在都把徐巧芯和謝國樑連在一起了，「小愛爸爸」當場成了「巧芯哥哥」。最後是那個不長眼的凌濤，沒事挑童子瑋來戰，殊不知童家在基隆可是一級望族，慶安宮勢力龐大，橫跨藍綠與無黨籍，童永還是二信的監事主席，原是謝家好友。童子瑋原本對罷樑一事悶不吭聲，頂多搓手準備若謝罷掉，自己再出來補選。這下可好，KMT黨中央一放砲，這議長也坐不住了，兩週前開始臉書貼文，抨擊市政，確定站到對立面去了。黨中央這些小戰狼，沒事瘋狂亂咬，卻又咬不死人，還把大咖打去了對立面，真是個「天兵小博美」的材料。
立院這邊也是一樣，日頭赤炎炎，隨人顧性命。修選罷法提高罷免門檻，根本不是要救謝，而是要救立委自己。這個節骨眼上修法，除了增加仇恨值，沒有其他當下益處，只會激勵罷免者更加努力拉票，而且一定會出來投票。連國民黨新進立委上節目，也說修法與謝無關，講白了就是要保己。修法一事，只對保住國民黨區域立委有利，謝國樑已成國民黨「可割可棄」的縣市長了。
小謝要怨，就怨那個Uncle吧！小傅總召只管蒙著頭擴權，在正廳裡打洞挖寶打得地動山搖，這偏廂都快被震垮了，他老爺也沒招來救。現在可好，寶沒挖到，四周房子都快垮了，各房各屋左右鄰居，先得補強樑柱，堪比地震災損。就算最後保住了房子，那也是得花不少真金白銀，打一場反罷免堪比打一場正式選舉，誰來扛這條損失哪？
總的來看，今年這個春天，恐怕是謝國樑政治路上的最後一個春天，就算勉強過了這關，傷筋挫骨，日後的政治路也差不多玩完了。回想這一切，當初何必那麼心急，半夜去敲人家門鎖呢？有時事緩則圓，晚兩個月移交，也許很多事都不會發生，立法院的鳥火也燒不上身。也許這就是「命」，個性決定了命運，回頭看看，才後悔「千金難買早知道」。也許這是個警惕，讓那些肆意妄為的政治人物們學點教訓，凡事留點餘地，別老想展現自己的「霸氣」，那常會是讓自己得不償失的，不可逆的錯誤決定啊！
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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