松鼠扛停電責任！柯文哲喊核二核三延役 蔣萬安：民眾憂供電不穩
義大利向歐盟提交「能源與氣候計畫案」，規劃在2030年實現再生能源達131GW（百萬瓩）的目標，估計2050年將有約11%發電仰賴核能，為義大利30多年的非核政策劃下句點。對此，民眾黨主席柯文哲表示，他過去也反核，但現在主張核二、核三延役，並在最短的時間內，對核四做出決定，很遺憾執政黨被自己的反核神主牌綁架。台北市長蔣萬安今（3）日表示，政府要能夠提供不只穩定而且充分的用電，才不會讓民眾提心吊膽下一刻會不會隨時停電。
記者呂炯昌／台北報導
柯文哲昨日於臉書發文表示，義大利昨天正式宣布將重新使用核電，告別30多年的非核政策，預計在2050年將有約11%發電仰賴核能。民進黨要#非核家園，義大利卻要返核家園，值得研究。經濟部長郭智輝來自企業界，他主張「AI發展衝刺期，產業用電量預計會大增，是供電最大的變數」，與他的想法不謀而合。今年夏天熱浪來襲，核三一號機卻預計在7月除役，可想見7、8月跳電、降壓會一塌糊塗，而松鼠又要神出鬼沒，為此揹起大部分的責任。
柯文哲說，很遺憾執政黨被自己的反核神主牌綁架，動彈不得。看到郭智輝回應核電延役「經濟部是執行單位，立法院通過什麼，我們就執行什麼」，如果賴清德總統需要下台階可以直說，一方面強調「非核家園，沒有改變」，一方面又讓童子賢、郭智輝釋放支持核能的訊息，會讓人民與企業無所適從。
蔣萬安今日上午出席「內科∞南軟」雙園巴士通車典禮，會前接受聯訪，媒體詢問柯文哲喊核二三重啟，那核四看狀況，蔣萬安回應說，他一直強調政府要正視能源的議題，因為不只是民生的需求，產業發展也非常需要穩定的供電，所以政府說要正視也必須要傾聽地方的聲音，以及需要。
蔣萬安說，政府要能夠提供不只穩定而且充分的用電，才不會讓民眾提心吊膽下一刻會不會隨時停電，產業人心惶惶會不會缺電，所以都希望政府拋開意識形態，而應該提供充足穩定的供電，這才是民眾期待。