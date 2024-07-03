台積電回神漲15元、電金傳齊揚 台股午盤大漲251點、來至今高
美國聯準會主席鮑爾昨（3）日釋出對通膨的樂觀訊號，激勵美股四大指數全數走高，連帶拉抬今（3）日台北股市的表現，開盤跳空上漲202.65點、來到23082.02點，站回23000點關卡，隨後在台積電持穩走高、電金傳都有表現的激勵下，午盤來到今日相對高點，上漲251.11點或1.1%、來到23130.48點，成功站上所有均線。
記者陳郁柔／台北報導
大盤跳空開高，中小型股也延續昨日的氣勢，雖然午盤稍有賣壓，但仍上漲1.51點或0.55%、來到277.65點。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：開發金、聯合再生、訊舟、新光金、泰金寶-DR；午盤個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、創意、奇鋐、雙鴻。
雖然大盤大漲逾200點，但權值股卻走勢不一，台積電開盤大漲16元、來到976元，午盤則是上漲13元或1.35%、來到973元；昨日陷入貼息窘境的鴻海，今日以205元開出，盤中一度上漲3.5元、來到208元，不過午盤遇到賣壓，股價被壓回到平盤價204.5元；聯發科則是逆勢走弱，午盤下跌5元或0.35%、來到1405元。
今日電金傳都有表現，其中又以金融族群最為亮眼，午盤上漲2.4%，暫居漲幅排行亞軍，受惠於除息行情，金融股蓄勢上攻，開發金大漲逾7%，國泰金上漲逾5%，兆豐金上漲近4%，臺企銀、京城銀上漲逾3%。