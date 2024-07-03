暑假高流推會員活動 新會員抽獎大賞、吃喝玩樂享優惠
高雄流行音樂中心因應暑期親子出遊熱潮，特別規畫「會員抽獎大賞」活動，首波針對即日起至7月16日新加入高流會員的民眾，提供牌價萬元以上的景觀套房住宿券、小火車搭乘券等多種好禮抽獎機會。高流表示，高流會員除能在自辦或合辦的演出購票累積點數換好禮，更能在高流進駐店家享生日好禮、消費優惠。
記者陳美嘉／高雄報導
高流執行長丁度嵐表示，高流的營運目標是將整座場域打造成一座「學園、樂園、星樂園」，提供愛樂人學習、民眾休憩及音樂人演出的最佳去處。為此，今年二月新推出的會員制與民眾最習慣使用的LINE結合，讓會員在場域內多元運用享優惠。例如提供高流自辦或合辦節目的購票累點、兌換限定商品，今年大港開唱兩天就有近千歌迷將票券累積點數，當場兌換大港與高流聯名的襪子、零錢包及飲料等多款商品。
為持續擴大招募新會員，高流趁暑假一開始規劃數波會員抽獎大賞活動，首波針對暑期親子遊，邀請場域周邊店家與景點提供多種免費體驗券，包括高雄福容大飯店精緻景觀套房住宿券、高流鯨魚堤岸O1夢境現實MR沉浸式劇院體驗多種好禮，即日起只要在高流臉書活動貼文留言區點擊連結加入高流LINE好友並綁定會員，完成指定任務，即獲參加抽獎機會，抽獎結果預計7月19日在高流臉書公告。
針對先前已加入的高流會員，高流也已與進駐場域的各品牌店家合作，提供高流普卡、銀卡會員消費9或95折優惠，另提供金卡會員當月生日禮多種優惠。
高流表示，高雄近來演唱會及大型音樂活動蓬勃，高流海音館暑期活動滿檔，7、8月份的假日都有樂團藝人演出，其中8月3、4日為高流自辦的2024藍寶石大歌廳演唱會，加上8月6日開展的藍寶石傳奇故事展等。請民眾隨時關注高流臉書公布最新活動資訊。