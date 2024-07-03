快訊／名醫江坤俊爆和護理師過夜 正宮3點回應：他每天都有回家
乳房外科名醫江坤俊常登上各大節目，「愛家名醫」形象良好，累積許多婆婆媽媽粉絲，臉書擁有60萬人追蹤。今（3）日卻被週刊爆出，他和院內護理師關係親密，還一同進入醫院後方社區，到凌晨3點都沒出來。對此，江坤俊的老婆劉藺秦列出3點回應，表示老公一早就出門，她還不了解狀況，強調「江醫師每天都有回家。」
記者薛羽彤／綜合報導
江坤俊上個月被拍到下班後載著護理師，一起買晚餐回到醫院後方社區，至凌晨3點都沒出來，愛家好形象破滅。據《三立新聞網》報導，正宮劉藺秦表示老公一早就出門，夫妻倆還沒討論此事，至於那名護理師她也不認識，而新聞中被拍到的住處，劉藺秦承認房子是她買的，平常是給姊姊小孩念大學時住的。對於新聞報導江坤俊疑似有婚外情，劉藺秦表示目前不了解狀況無法多說，但她列出3點回應，「醫院後面房子確實是我買的，平常是我姊姊小孩在住，江醫師每天也都有回家。」
江坤俊今日被爆出和院內護理師關係非凡，粉絲們湧入他的臉書砲轟，「名利雙收之後，就背叛家庭，真是對你太失望了」、「天啊！當初多喜歡現在就多失望」、「站在高處 ～ 愛惜羽毛很重要 ！」、「苦心經營的形象全毀。」對於被爆醜聞，《NOWnews今日新聞》詢問江坤俊經紀人，經紀人表示：「謝謝媒體朋友的關心，江醫師表示對方是來往比較熟識的同事，目前家庭狀況一切良好，謝謝大家。」