澎湖漁船已越界！侯漢廷拿數字曝「客觀事實」 批民進黨只會出嘴
澎湖漁船「大進滿88號」2日晚間前往金門外海作業，突遭中國海警船靠近強行登檢扣押，海巡獲報後派出3艇馳援未果，連人帶船被帶回中國偵辦。台北市議員侯漢廷說，此次澎湖漁船，距北碇島東北「21浬」，距中國最近的陸地「11.5浬」，已超過我方禁限制水域17.5海里。有沒有進入陸方海域，是客觀事實。
記者何哲欣／台北報導
侯漢廷在臉書說，中國對休漁期的執法監管並非針對台灣漁船，中國籍的漁船當然照抓，例如5月5日到9日，福建連續抓獲7艘非法補撈；5月19日，漳州查獲違法船舶11艘；6月20日，在漳浦附近海域連續查獲3艘涉嫌違反海洋伏季休漁規定從事捕撈的鄉鎮船舶，均已扣押在指定的船舶扣押點。一律「人上岸、船回港、網封存」。至於菲律賓違規被扣押的漁船更多了。
侯漢廷說，中國這次行動與其說是「針對民進黨」，不如說是公事公辦，依法執行，在陸方水域，保護海洋生態，禁止過度撈捕。以前不用，是照顧兩岸同胞面子；現在情況如何，眾人皆知。
侯漢廷批，關鍵在，台灣除了出嘴譴責，毫無能力；這次還是因澎湖漁船「休漁期補撈」「離開我方禁限制水域」，然而若中國海警硬要將執法權擴及到我方禁限制水域內，民進黨除了罵在野黨，仍然無可奈何。